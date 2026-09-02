Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία να εντάσσεται άμεσα στην προετοιμασία των «ερυθροελεύκων».

Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Ζαν Μοντέρο. Ο γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στο Ελ. Βενιζέλος με πτήση μέσω Μαδρίτης και πλέον είναι έτοιμος να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια που πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα στο «παράθυρο» του Αυγούστου ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασια των Πειραιωτών, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στο τουρνουά της Κρήτης (4-6 Σεπτεμβρίου).