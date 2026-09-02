Μπάιρον Σκοτ για Λεμπρόν: «Ένα πρωτάθλημα σε 8 χρόνια δεν είναι αρκετό»

Ο Μπάιρον Σκοτ σε δηλώσεις του μίλησε για τον λόγο που πιστεύει πως μερικοί οπαδοί τον Λος Άντζελες Λέικερς δεν εκτιμάνε τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Η θητεία του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, με τον «Βασιλιά» να συνεχίζει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Μπάιρον Σκοτ μίλησε στο «97.1 The Fan LA» και αναφέρθηκε στον λόγο που μερικοί οπαδοί των Λέικερς δεν εκτιμούν τον Λεμπρόν, παρά τα όσα έκανε για τον οργανισμό.

«Είναι ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Είτε τον μισείς είτε τον αγαπάς για κάποιον λόγο. Και νομίζω πως έχει να κάνει με τον Κόμπε Μπράιαντ. Πολλοί στο Λος Άντζελες αγαπάνε τον Κόμπε.

Οπότε το να έρθει ο Λεμπρόν εδώ δεν είναι κάτι που αγκάλιασαν. Νομίζω εδώ στο Λος Άντζελες, ένα πρωτάθλημα σε 8 χρόνια δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το είπα και πέρσι, είναι η ώρα οι Λέικερς και ο Λεμπρόν να χωρίσουν και να προχωρήσουν μπροστά» δήλωσε.