Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός για κρούσμα στο Παλαιό Φάληρο - Ξεκινούν έκτακτοι ψεκασμοί

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Παλαιό Φάληρο, με τον δήμο να προχωρά την Πέμπτη (3/9) σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή και να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, από τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν έκτακτοι ψεκασμοί στην περιοχή γύρω από την οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους, οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούνται:

Να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους.

Να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού.

Να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε περιοχή του Δήμου.

Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Εγκαταστάθηκε από τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου του Νοτ. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ειδική παγίδα σύλληψης ακμαίων, η οποία θα παραμείνει για 24 ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντομολογική επιτήρηση.

Μετά την απομάκρυνση της παγίδας, αύριο Πέμπτη (3 Σεπτεμβρίου 2026) και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής παρακαλούνται να τηρήσουν αυστηρά τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Παραμείνετε μέσα στο σπίτι κατά τις ώρες που το συνεργείο ψεκασμού θα βρίσκεται στη γειτονιά σας.

Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα σας σε κλειστό χώρο. Μην αφήνετε τα σκεύη φαγητού και νερού τους σε εξωτερικούς χώρους.

Μην απλώνετε ρούχα εξωτερικά και καλύψτε ή μεταφέρετε σε εσωτερικό χώρο παιδικά παιχνίδια και έπιπλα κήπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει κάθε χρόνο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών το οποίο έχει ως εξής:

Εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε όλα τα φρεάτια ομβρίων,

Εφαρμογή προνυμφοκτονίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο

Εφαρμογές κάθε δύο εβδομάδες στο Ρέμα της Πικροδάφνης, καλύπτοντας τις ενδιάμεσες εφαρμογές της Περιφέρειας. Επομένως συνολικά στο ρέμα εφαρμόζεται προνυμφοκτονία κάθε εβδομάδα.

Εγκατάσταση 15 παγίδων ωοθεσίας για το Aedes albopictus

Εγκατάσταση 5 ειδικών παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (BG traps)

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συνεχίζει με υπευθυνότητα τις παρεμβάσεις πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών και θα ενημερώνει έγκαιρα τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες προστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Πηγή: ethnos.gr