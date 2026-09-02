Μοντέρο: «Ο Μπαρτζώκας παίζει εξαιρετικό μπάσκετ - Δεν νιώθω πίεση όταν παίζω»

Ο Ζαν Μοντέρο σε δηλώσεις του κατά την άφιξη του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού μίλησε για το μπάσκετ που παίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, ενώ σημείωσε πως δεν νιώθει καθόλου πίεση στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως νιώθει: «Πάνω από όλα ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτική υποδοχή. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι απίθανοι».

Για το τι τον κάνει να θέλει να παίξει τόσο πολύ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Ήταν σημαντικός λόγος για την απόφαση μου. Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο και το μπάσκετ που μου αρέσει. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που παίζει εκπληκτικά οπότε γιατί όχι;»

Για το τι θέλει να πετύχει με τον Ολυμπιακό: «Είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα».

Για το τι παραπάνω μπορεί να φέρει στον Ολυμπιακό: «Είναι μια νέα πρόκληση για μένα, νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και απλώς θα την αποδεχτώ».

Τι περιμένει από αυτή την «πρόκληση»: «Πολλά σκαμπανεβάσματα. Απλώς δεν θέλω να τα παρατήσω. Θέλω να συνεχίσω, να βελτιώνομαι και να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου κάθε φορά».

Για το πως διαχειρίζεται τις υψηλές προσδοκίες: «Με δουλειά. Δουλεύοντας κάθε μέρα και γινόμενος καλύτερος μέρα με τη μέρα. Έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου».

Για το πως αντιμετωπίζει την υψηλή πίεση: «Δεν νιώθω πραγματικά πίεση όταν παίζω μπάσκετ. Εστιάζω απλώς στο να διασκεδάζω, να ανταγωνίζομαι και αυτό είναι όλο».

Για το bromance με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Ξέρω τον Κόντι από την Μπασκόνια, ήταν πολύ καλός τύπος όταν παίζαμε ως αντίπαλοι. Ήξερα τις φήμες ότι θα ερχόταν και αυτός εδώ, οπότε του έστειλα μήνυμα και του είπα: "Φίλε, τι γίνεται; Πάμε να το κάνουμε!". Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, προφανώς ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και πολλοί άλλοι».