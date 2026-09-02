Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος ο καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ο 58χρονος καθηγητής Θεολογίας που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με το onlarissa, το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, για κατάχρηση ανηλίκου που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από εκπαιδευτικό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Ο 58χρονος επιστρέφει στη φυλακή, την ώρα που του αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ο πρότερος έντιμος βίος.

Τι υποστήριξε ο 58χρονος καθηγητής

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την κατοχή του επίμαχου υλικού, επέμεινε ωστόσο στην άρνησή του ως προς την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της μαθήτριας. Παραδέχθηκε την ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων με την μαθήτρια καθώς κι ενός βίντεο.

Απέδωσε επίσης την συμπεριφορά της ανήλικης, λέγοντας ότι είπε ψέματα κατά τον ίδιο, στην προσπάθεια να διαφύγει από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ούτε το δικαστήριο ούτε τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε προηγουμένως προτείνει την ενοχή του και για τις δύο πράξεις.

Μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση στην ανήλικη μαθήτρια

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο η ψυχολογική γνωμάτευση της ψυχολόγου που παρακολουθεί την ανήλικη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, η κοπέλα παρουσιάζει διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία αποδίδεται στην ψυχοσωματική κακοποίηση που υπέστη.

Η ψυχολόγος περιέγραψε συμπτώματα αϋπνίας, έντονου φόβου ακόμη και όταν η ανήλικη βρίσκεται ανάμεσα σε άνδρες, καθώς και σοβαρές αλλαγές στην κοινωνική και καθημερινή της ζωή.

Όπως σημειώθηκε στη γνωμάτευση, η ανήλικη έχει περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της σχέσεις, τις παρέες και τις φιλίες της, ενώ μετά την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος έγινε περισσότερο εσωστρεφής. Παράλληλα, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες δεν ήθελε να συνεχίσει μαθησιακά, ούτε ακόμη και να βρεθεί στον χώρο του σχολείου.

Η ψυχολογική κατάσταση της ανήλικης αποτέλεσε ένα από τα πλέον βαριά σημεία της σημερινής διαδικασίας, καθώς αποτυπώθηκαν στο ακροατήριο οι συνέπειες που εξακολουθεί, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, να βιώνει δύο χρόνια μετά.

Πηγή: iefimerida.gr