Ουίλιαμς: «Ο Ντόντσιτς θέλει να κάνει το step up φέτος - Κάνει το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι και με την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι πλέον το πρόσωπο του οργανισμού.
Ο Σλοβένος έδειξε με το… καλημέρα πως είναι ηγέτης και έτσι οργάνωσε ένα mini camp στην Σλοβενία, με τους «Λιμνανθρώπους» να δίνουν το «παρών».
Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς μίλησε στο «Southern California News Group» και αναφέρθηκε στον «Luka Magic», τονίζοντας πως έχει την ενέργεια και το πνεύμα ενός νέου ανθρώπου.
Ακόμη, χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλει να κάνει το step-up φέτος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί του. Όταν παίζιες μπάσκετ, κάνει το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο και απλό. θα κάνει την ζωή μου σίγουρα πιο εύκολη».