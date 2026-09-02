Ουίλιαμς: «Ο Ντόντσιτς θέλει να κάνει το step up φέτος - Κάνει το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο»

Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον νέο του συμπαίκτη.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι και με την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι πλέον το πρόσωπο του οργανισμού.

Ο Σλοβένος έδειξε με το… καλημέρα πως είναι ηγέτης και έτσι οργάνωσε ένα mini camp στην Σλοβενία, με τους «Λιμνανθρώπους» να δίνουν το «παρών».

Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς μίλησε στο «Southern California News Group» και αναφέρθηκε στον «Luka Magic», τονίζοντας πως έχει την ενέργεια και το πνεύμα ενός νέου ανθρώπου.

Ακόμη, χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλει να κάνει το step-up φέτος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί του. Όταν παίζιες μπάσκετ, κάνει το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο και απλό. θα κάνει την ζωή μου σίγουρα πιο εύκολη».