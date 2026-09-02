Tο Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες για την τοποθέτηση βόμβας σε βίλα στη Λευκάδα

Προθεσμία για να απολογηθούν το ερχόμενο Σάββατο έλαβαν οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιας βόμβας σε βίλα στη Λευκάδα τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ilefkada.gr, οι πέντε άνδρες και η μία γυναίκα που κατηγορούνται για την υπόθεση μεταφέρθηκαν σήμερα από την Αθήνα στη Λευκάδα, όπου οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα 81χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία φέρεται να δόθηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, ως φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί εμφανίζονται δύο κρατούμενοι.

Ο μηχανισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε περίπου 10 κιλά εκρηκτικής ύλης και είχε πυροδοτηθεί. Ωστόσο, το φιτίλι έσβησε πριν σημειωθεί έκρηξη, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν εκτεταμένες καταστροφές και ενδεχόμενος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για απείθεια και εξύβριση.

Πηγή: cnn.gr