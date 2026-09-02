Μεσογειακοί Αγώνες: Κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο Σπανουδάκη και Μέρλος στον Τάραντα

Δύο ακόμη ασημένια μετάλλια πρόσθεσε στη συγκομιδή της η Ελλάδα στα αγωνίσματα του στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να ανεβαίνει στο βάθρο στα 200 μ. και τον Αντώνη Μέρλο στο ύψος.

Η Σπανουδάκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 200 μ. γυναικών, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με χρόνο 23.07. Παράλληλα, βελτίωσε κατά δύο εκατοστά του δευτερολέπτου το φετινό της ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα στον προκριματικό με 23.09.

Αγωνιζόμενη στην πέμπτη διαδρομή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε πολύ καλή εκκίνηση και παρέμεινε στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης μέχρι τα τελευταία μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε τελικά η Ιταλίδα Βιτόρια Φοντάνα με 22.93, επίδοση που αποτέλεσε και για εκείνη φετινό ρεκόρ.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Σιλά Κόλογλου από την Τουρκία με 23.12, μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Σπανουδάκη. Η Ισπανίδα Άλμπα Μπορέρο Ζεράρ ήταν τέταρτη με 23.26 και η Ελίφ Πολάτ από την Τουρκία πέμπτη με 23.32.

Για τη Σπανουδάκη αυτό ήταν το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς δύο ημέρες νωρίτερα είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και με την ομάδα 4Χ100 μ. γυναικών.

«Ασημένιος» και ο Μέρλος στο ύψος

Στο βάθρο ανέβηκε και ο Αντώνης Μέρλος, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος με καλύτερο άλμα στα 2,19 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα στα 2,15 μ. και ξεπέρασε το ύψος με την πρώτη προσπάθεια, ενώ το ίδιο έκανε στη συνέχεια και στα 2,19 μέτρα.

Ο Μέρλος επιχείρησε μία φορά στα 2,25 μ. και στη συνέχεια δοκίμασε στα 2,29 μ. απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Ο Ιταλός πήρε τελικά τη νίκη με άλμα στα 2,25 μ., με τον Μέρλο να ολοκληρώνει τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Στον τελικό των 400 μ. εμπ. η Γναφάκη

Την παρουσία της στον τελικό των 400 μ. με εμπόδια εξασφάλισε η Δήμητρα Γναφάκη. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με χρόνο 58.68 και πήρε την πρόκριση έχοντας την έβδομη καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Στη σφαιροβολία, ο Κωνσταντίνος Γεννίκης ολοκλήρωσε την παρουσία του στην όγδοη θέση. Είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες στα 18,32 μ., 18,56 μ. και 18,89 μ., με την τελευταία να αποτελεί την καλύτερη επίδοσή του.

Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400 μ. εμπ., καθώς τραυματίστηκε και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την κούρσα του.

Τέλος, στα 200 μ. ανδρών, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέλαβε την 11η θέση με 21.18, ενώ ακριβώς πίσω του, στη 12η θέση, βρέθηκε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με χρόνο 21.29.