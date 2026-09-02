«Πρήστηκε η κοιλιά του και μετά παραδόθηκε»: Ανατριχίλα από τους ισχυρισμούς του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη

Ανατριχιαστικά είναι τα όσα είπε ο 43χρονος για το βρέφος στην Κυψέλη που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα.

Ο 43χρονος Έλληνας, που μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ήδη προφυλακίστηκαν -μαζί με τον 26χρονο Αφγανό- για διακίνηση ναρκωτικών, μίλησε στο Mega και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές -όπως ο ίδιος ισχυρίζεται- του βρέφους.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε αρχικά στο Live News.

Σε ερώτηση για την ημέρα θανάτου του βρέφους, ο 43χρονος απάντησε: «Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Όσον αφορά τις μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

Πηγή: iefimerida.gr