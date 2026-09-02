Η συγκινητική επιστολή του Ολαντίπο στους GM του ΝΒΑ

O Βίκτορ Ολαντίπο έστειλε μέσω social media μια συγκινητική επιστολή στους GM του ΝΒΑ, προκειμένου να του δοθεί ακόμη μια ευκαιρία σε κάποια ομάδα του «μαγικού κόσμου».

Διαβάστε ένα απόσπασμα από την επιστολή του Ολαντίπο:

«Τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό ακριβώς κάνω. Χρειάστηκε πολλή δουλειά. Στην αποκατάστασή μου, στο γυμναστήριο. Και ναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας: και στην ψυχοθεραπεία επίσης.

Ως παίκτες του NBA, μας μαθαίνουν να δίνουμε τόση αγάπη σε αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα. Αλλά μπορεί επίσης να κάνει δύσκολο το να το διαχειριστείς, ή να βρεις ειρήνη, αν το παιχνίδι σταματήσει να σου δίνει πίσω αυτή την αγάπη. Και το παιχνίδι σίγουρα μου ράγισε την καρδιά για ένα διάστημα.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να παίξω ξανά μπάσκετ. Πιστεύω ότι το σώμα μου είναι επιτέλους καλά. Πιστεύω ότι έχω ακόμα σπουδαίο μπάσκετ μέσα μου. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι ένας πολύτιμος συνεργάτης στα αποδυτήρια του NBA. Και αυτό που ζητάω αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω».