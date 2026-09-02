Μάβερικς: Ανοιχτοί στην παραχώρηση του Ίρβινγκ

Αν ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του, οι Ντάλας Μάβερικς θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν.

Οι Ντάλας Μάβερικς μετά το trade του Λούκα Ντόντσιτς μπήκαν σε μία νέα εποχή και το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι άλλο από αυτό του Κούπερ Φλαγκ.

Φυσικά, μεγάλο ρόλο θα έχει και ο Κάιρι Ίρβινγκ, αν καταφέρει να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Αρκετές ομάδες προσπάθησαν να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι, όμως οι «Μαβς» απάντησαν αρνητικά σε όλες τις προτάσεις.

Ωστόσο, μέσα στην σεζόν θα μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση. Όπως αναφέρει ο Σον Ντέβενεϊ, αν ο Ίρβινγκ δεν επιστρέψει στο 100%, τότε οι Μάβερικς θα είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν με trade πριν από το deadline.