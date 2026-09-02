Σερβία - Ελλάδα: «Πάγωσε» το γήπεδο με τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου (vids)

«Πάγωσε» το γήπεδο στις αρχές του δεύτερου σετ ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, όταν η Αγγελοπούλου τραυματίστηκε, με τις κραυγές της να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά, με την ανησυχία για την κατάσταση της Ελληνίδας ακραίας να είναι έντονη. Η Αγγελοπούλου μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Μπρνο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η Αγγελοπούλου είχε ξεκινήσει βασική στη θέση της Φαίης Μπακοδήμου, η οποία δεν αγωνίστηκε στον προημιτελικό.

Οι συμπαίκτριές της ήταν εμφανώς επηρεασμένες από τον τραυματισμό της, με αρκετές να αγωνίζονται με δάκρυα στα μάτια.

Τη θέση της Αγγελοπούλου πήρε η Γκιούρδα, η δεύτερη διαγώνια της Εθνικής, η οποία κλήθηκε να αγωνιστεί ως ακραία.