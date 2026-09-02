Μεσογειακοί Αγώνες: Σάρωσε τα μετάλλια η Ελλάδα - Ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο

Με τέσσερα μετάλλια ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους τα ελληνικά πληρώματα στους τελικούς της κωπηλασίας την Τετάρτη (2/9), συνεχίζοντας την επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Την αρχή έκαναν η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ελένη Διαβάτη, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ γυναικών. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 7:10.86, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το πλήρωμα της Τουρκίας με 7:19.67, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία με 7:23.79. Τέταρτη έμεινε η Ισπανία, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 7:31.53.

Η ελληνική παρουσία στο βάθρο συνεχίστηκε στο διπλό σκιφ ανδρών. Οι Γιαννούλης και Χωλόπουλος τερμάτισαν σε 6:32.92 και κατέλαβαν την τρίτη θέση, προσθέτοντας ένα χάλκινο μετάλλιο στη συγκομιδή της Ελλάδας.

Το χρυσό στο συγκεκριμένο αγώνισμα πήγε στη Σερβία, η οποία τερμάτισε σε 6:25.37, ενώ δεύτερη ήταν η Ιταλία με χρόνο 6:28.57.

Τα ελληνικά πληρώματα ανέβηκαν στο βάθρο και στους τελικούς του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

Στις γυναίκες, οι Μουρατίδου και Λιόλιου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους σε 7:15.74. Την πρώτη θέση πήρε το ιταλικό πλήρωμα με 7:12.05, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε η Τυνησία με 7:21.69.

Ασημένιο μετάλλιο πανηγύρισαν και οι Κώτσιας και Αθανασιάδης στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών. Οι δύο Έλληνες τερμάτισαν σε 6:33.44, μόλις πίσω από τους Ιταλούς, οι οποίοι πήραν το χρυσό με χρόνο 6:31.53.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το γαλλικό πλήρωμα, το οποίο ολοκλήρωσε την κούρσα σε 6:34.26.