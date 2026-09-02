Ναυάγιο στον Μαρμαρά: Οι πλοίαρχοι είχαν επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου πριν τη σύγκρουση

Τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9), είχαν επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι πλοίαρχοι είχαν δει ο ένας τον άλλον και είχαν πραγματοποιήσει διαχωρισμό των πορειών τους.

Ο Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Ουνσάλ Μπαϊλάν, δήλωσε: «Υπήρξε συνομιλία στις καταγραφές του ασυρμάτου. Τα δύο αυτά πλοία επικοινώνησαν μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορώ να πω ότι οι δύο πλοίαρχοι είδαν ο ένας τον άλλον και επικοινώνησαν, ώστε εκείνη τη στιγμή να συνεχίσουν τις πορείες τους χωρίς να κινηθούν ο ένας αντίθετα προς τον άλλον».

Υπενθυμίζεται ότι στο βυθισμένο πλοίο επέβαιναν 10 Τούρκοι ναυτικοί και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Ο Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Υποθέσεων Ουνσάλ Μπαϊλάν δήλωσε πως «υπήρξε επικοινωνία στις καταγραφές του ασυρμάτου. Τα δύο αυτά πλοία επικοινώνησαν μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορώ να πω ότι οι δύο πλοίαρχοι είδαν ο ένας τον άλλον και επικοινώνησαν, ώστε να συνεχίσουν τις πορείες τους χωρίς να κινηθούν ο ένας αντίθετα προς τον άλλον εκείνη τη στιγμή».

Silivri açıklarında çarpışan gemilerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı:



"Alsu iskeleye kır... Alsu iskeleye kır demiştim." pic.twitter.com/8KzK55RIsv — CNN TÜRK (@cnnturk) September 2, 2026

«Το πρώτο σήμα ήρθε στις 03:26»

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται μετά το ατύχημα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, το οποίο προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο πλοίων και είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του ενός πλοίου.

Ο Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Υποθέσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Ουνσάλ Μπαϊλάν, έκανε δηλώσεις σχετικά με το ατύχημα στο Κύριο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (MSRCC).

Εξηγώντας ότι το Κύριο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (MSRCC) είναι το κέντρο όπου γίνονται οι αρχικές ειδοποιήσεις και επιβεβαιώσεις για τα ναυτικά ατυχήματα, ο Μπαϊλάν δήλωσε: «Το πρώτο σήμα προς αυτό το κέντρο ήρθε στις 03:26 από ένα δορυφορικά υποβοηθούμενο σύστημα έρευνας και διάσωσης, το οποίο ονομάζουμε Cospas-Sarsat. Οι συνάδελφοί μας το εντόπισαν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το σήμα ανήκε στο πλοίο “Τουγμπέρκ Ιμάμογλου”, το Υπουργείο έλαβε επίσης την τοποθεσία αυτού του σήματος στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Έγινε κλήση προς το πλοίο, αλλά το πλοίο δεν απάντησε».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Ο Μπαϊλάν δήλωσε ότι, μετά το ατύχημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έστειλαν άμεσα στην περιοχή ναυτικά μέσα και ομάδες έρευνας και διάσωσης. Τόνισε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν καλά νέα το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Haberler.

Αναφέροντας ότι το ατύχημα σημειώθηκε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο πλοίων και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις πορείες των πλοίων, ο Μπαϊλάν δήλωσε:

«Είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο πλοία συγκρούστηκαν. Το ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν κατευθυνόταν από την Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, ενώ το άλλο κατευθυνόταν από το Ισκεντερούν προς τη Μαύρη Θάλασσα. Το ατύχημα σημειώθηκε μέσα στο σύστημα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά, το οποίο τα πλοία πρέπει να ακολουθούν κατά την πλεύση τους».

Πηγή: cnn.gr