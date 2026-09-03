Ηρακλής: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας

Αναλυτικά:
«Σε κυκλοφορία από σήμερα, τα εισιτήρια του εντός έδρας φιλικού αγώνα με την Petrolina ΑΕΚ Λάρνακας, την Κυριακή 06/09, στις 18:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση στο https://iraklis-bc.gr
Κλείσε τη θέση σου ΤΩΡΑ μέσω της https://more.com»!
🎟 Σε κυκλοφορία από σήμερα, τα εισιτήρια του εντός έδρας φιλικού αγώνα με την Petrolina ΑΕΚ Λάρνακας, την Κυριακή 06/09, στις 18:00.— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 3, 2026
🔗Αναλυτικά η ανακοίνωση στο https://t.co/wvefnpd5RL
Κλείσε τη θέση σου ΤΩΡΑ μέσω της https://t.co/0kXmRwtMJK! #iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/gWmuEYoEFS