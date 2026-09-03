Ηρακλής: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Αναλυτικά:

«Σε κυκλοφορία από σήμερα, τα εισιτήρια του εντός έδρας φιλικού αγώνα με την Petrolina ΑΕΚ Λάρνακας, την Κυριακή 06/09, στις 18:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση στο https://iraklis-bc.gr

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