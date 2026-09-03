Καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Skroutz: Αύξηση 30% στις παραγγελίες

Και φέτος, οι καταναλωτές επέλεξαν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα από τις κατηγορίες “Τεχνολογία”, “Μόδα” και “Υγεία-Ομορφιά”, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εκπτωτικών αγορών σημειώθηκαν στη “Μόδα” (32%), την “Τεχνολογία” (15%) και το “Σπίτι & Διακόσμηση” (12%)

Παράλληλα, εντυπωσιακή άνοδο στις πωλήσεις προϊόντων με έκπτωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατέγραψε η κατηγορία “Βιβλία” (71%), η “Auto & Moto” (47%), και η κατηγορία “Κατοικίδια” (33%).

Το μέσο ποσοστό έκπτωσης διαμορφώθηκε κοντά στο 12%, σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης κατά μέσο όρο ήταν οι κατηγορίες “Μόδα” (16%), “Βιβλία” (14%), “Παιδικά-Βρεφικά” (12%).

Ισχυρή συμμετοχή από Plus μέλη

Το 86% των Skroutz Plus συνδρομητών πραγματοποίησε αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Η συνδρομητική βάση της υπηρεσίας ενισχύθηκε κατά 40% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 290χιλ. μέλη που απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως Priority παράδοση, προσφορές, δωρεάν μεταφορικά κ.α.. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης, το Skroutz “μοίρασε” Coins αξίας άνω των 500χιλ.€ στα Plus μέλη του το εν λόγω διάστημα.

Προτιμήσεις παραλαβής, πληρωμής και οι νομοί με την μεγαλύτερη κίνηση

Η ταχύτητα και η ευελιξία στην παραλαβή κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τους καταναλωτές να αξιοποιούν όλο και περισσότερο το Skroutz Hub και τα Skroutz Points. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγγελίες μέσω Skroutz Hub αυξήθηκαν κατά 123%, ενώ το 51% των παραγγελιών παραδόθηκε σε Skroutz Point, έναντι 22% πέρυσι.

Μάλιστα, στη χρήση των θυρίδων αλλά και στον όγκο αγορών ξεχώρισαν οι τουριστικές περιοχές και η ηπειρωτική περιφέρεια, με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Αχαΐα, το Ηράκλειο, την Εύβοια, τη Χαλκιδική και τα Χανιά να καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις, μετά τους νομούς της Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, η κάρτα παρέμεινε η δημοφιλέστερη επιλογή πληρωμής με 74%, ενώ η αντικαταβολή υποχώρησε στο 12%. Αντίθετα, άνοδο κατέγραψαν οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, με το πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” (BNPL) να αντιπροσωπεύει το 6% των παραγγελιών (αυξημένες κατά 76% σε σχέση με πέρυσι) και τη Revolut να συγκεντρώνει το 4%.

Ανάπτυξη για τους εμπόρους και την περιφέρεια

Το Skroutz λειτούργησε ως καταλύτης ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες, καθώς οι έμποροι της περιφέρειας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) εξυπηρέτησαν το 32% των συνολικών παραγγελιών, στέλνοντας προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις που αξιοποίησαν το “Fulfilled by Skroutz” σημείωσαν κατά μέσο όρο 46% αύξηση τζίρου από τις πωλήσεις μέσω της υπηρεσίας, αποδεικνύοντας, έτσι, την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στους συνεργάτες.

Δυναμική εικόνα και στην αγορά της Κύπρου

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε το Skroutz και στην Κύπρο, με αύξηση 62% στις παραγγελίες και 58% στον τζίρο από εκπτωτικές αγορές σε σύγκριση με πέρυσι. Ο μέσος Κύπριος καταναλωτής διέθεσε περί τα 101€ ανά παραγγελία, διατηρώντας το καλάθι του σταθερό, ενώ η συνολική δαπάνη ανά καταναλωτή στη διάρκεια των εκπτώσεων αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 151€. Οι αγοραστικές προτιμήσεις εμφάνισαν παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, με τους Κύπριους καταναλωτές να διοχετεύουν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης τους σε προϊόντα Τεχνολογίας, Μόδας και Υγείας & Ομορφιάς. Όπως και στην Ελλάδα, οι καταναλωτές στην Κύπρο έδειξαν προτίμηση στην ταχύτητα και την ευελιξία, επιλέγοντας μαζικά για τις παραλαβές τους το Skroutz Hub (με τις παραγγελίες να αυξάνονται κατά 158%), ενώ το 46% των συνολικών παραγγελιών παραδόθηκε σε Skroutz Points.

* Όλα τα δεδομένα αφορούν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων (13/07–31/08) 2025-2026 σχετικά με αγορές προϊόντων σε έκπτωση. Ο υπολογισμός μέσης αξίας καλαθιού βασίζεται σε παραγγελίες που περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα εκπτωτικό προϊόν.

** Τα στοιχεία αύξησης τζίρου των καταστημάτων στο FBS προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο διαστημάτων των θερινών εκπτώσεων 2025-2026, για επιχειρήσεις με εδραιωμένη παρουσία στο marketplace.

Σχετικά με το Skroutz

Η Skroutz Α.Ε. συνδέει εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα.

Οι καταναλωτές βρίσκουν στο www.skroutz.gr πάνω από 26 εκατ. προϊόντα από περίπου 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας ασφάλεια αγορών, εγγύηση παραλαβής και επιστροφής χρημάτων και δωρεάν επιστροφή προϊόντων με κάθε αγορά μέσω Skroutz. Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές και το πιο αποδοτικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της.

H Skroutz A.E. ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 600 εργαζομένους, ενώ μετά από 21 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 25 εκατ. επισκέψεις.

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