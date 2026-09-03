Ίθαν Τόμπσον: «Δεν ήταν δύσκολο να έρθω στην Ευρώπη»

Ο Ίθαν Τόμπσον έφτασε στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτιζάν και μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι μια νέα ευκαιρία για μένα να αγωνιστώ σε έναν σπουδαίο οργανισμό, έναν ιστορικό σύλλογο σε μια σπουδαία πόλη. Είμαι έτοιμος. Θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, δυνατά παιχνίδια και κάθε κατοχή θα είναι πολύ σημαντική. Έτσι αντιλαμβάνομαι το μπάσκετ και ελπίζω οι φίλαθλοι να το δουν αυτό από εμένα.

Ο Κάρλικ Τζόουνς μου είπε μόνο καλά πράγματα. Αγαπάει τον σύλλογο, αγαπάει την πόλη. Έχουμε παίξει ξανά μαζί και έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Έχουμε βελτιωθεί πολύ και οι δύο σε σχέση με την περίοδο που αγωνιζόμασταν μαζί. Περιμένω να είμαστε ακόμη καλύτεροι.

Δεν ήταν εύκολο για μένα να αποφασίσω να έρθω στην Ευρώπη. Όλοι ονειρευόμαστε να παίξουμε στο NBA και εγώ κατάφερα να το κάνω την περασμένη σεζόν στην Ιντιάνα. Όμως πιστεύω ότι, για να συνεχίσω να εξελίσσομαι, έπρεπε να έρθω εδώ, να έχω την ευκαιρία να παίξω ένα λίγο διαφορετικό είδος μπάσκετ και πιστεύω ότι θα βελτιωθώ ακόμη περισσότερο.

Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στο γήπεδο. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είμαι έτοιμος να παλέψω και να σκοράρω. Έχω παρακολουθήσει βίντεο στο Instagram. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Δεν μπορείς να βρεις καλύτερο μέρος για να παίξεις μπάσκετ από εδώ. Έχω επίσης ακούσει για τη μεγάλη αντιπαλότητα. Πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζω ότι υπάρχει ιστορία και θα προσπαθήσω να αφήσω το δικό μου στίγμα».