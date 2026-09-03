Τσιτσιπάς στο SDNA: «Δεν σκέφτομαι γύρους, θέλω να δω έναν βελτιωμένο Στέφανο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο US Open, έχοντας πλέον εξασφαλίσει την παρουσία του στον τρίτο γύρο. Μετά τη νέα του νίκη στη Νέα Υόρκη, ο 28χρονος τενίστας στάθηκε ιδιαίτερα στη μαχητικότητα που έδειξε μέσα στο court, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρει λύσεις σε έναν απαιτητικό αγώνα.

«Το μόνο πράγμα που είδα ότι πραγματικά με κράτησε μέσα στον αγώνα και μου έδωσε αυτοπεποίθηση είναι το πόσο μάχιμος ήμουν σε κάθε πόντο», ανέφερε στο SDNA, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Νοτιοαφρικανό. «Μπορεί να μην έπαιζα το πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό τένις, αλλά ένιωσα σε στιγμές ότι έμενα στα ράλι και προσπάθησα να τον κάνω να παίξει αυτός λίγο παραπάνω. Θα το ονόμαζα λίγο “βρώμικο τένις”, από την άποψη ότι πραγματικά έκανα ό,τι μπορούσα για να μείνω μέσα στο ράλι και να τον κάνω όσο πιο κουρασμένο γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν πολύ physical αγώνας, το ένιωσα και το είδα και στα μάτια του όταν παίζαμε κάποια από τα μεγάλα ράλι τα οποία κάναμε, ένιωσα ότι ήταν τεστ υπομονής, ποιος θα καταρρεύσει πρώτος!».

«Βρώμικο τένις»

Ο Έλληνας τενίστας έκανε, παράλληλα, τη σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρησή του, υπογραμμίζοντας πως απέναντι στον Αρτούρ Φις είχε νιώσει ότι έπαιξε σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτή τη φορά, όμως, η νίκη ήρθε μέσα από διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και κυρίως μέσα από τη διάθεση να παραμείνει στη διεκδίκηση κάθε πόντου.

«Ήμουν πιο περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξα με το Φις, η αλήθεια είναι, πιστεύω έπαιξα καλύτερα. Βρήκα, όμως, τη νίκη με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν διαφορετικό είδος παιχνιδιού, χωρίς να παίξω εντυπωσιακά, χωρίς να έχω την ποιότητα του πρώτου γύρου. Αλλά μου φάνηκε ότι ήταν αρκετό σε κάποια σημεία, απλώς για να μείνω. Θέλω επίσης να δώσω και σε εκείνον συγχαρητήρια, γιατί έπαιξε πολύ καλά και σέρβιρε και πολύ καλά και δεν περίμενα ότι θα πάλευε τόσο πολύ. Υπήρξαν στιγμές όπου τα έδωσα όλα και ένιωσα ότι ήταν ένα βήμα λίγο πιο πάνω από εμένα. Οπότε, θα ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για την απόδοσή του».

«Έχω περισσότερες επιλογές»

Η εικόνα του Τσιτσιπά στα δύο πρώτα παιχνίδια του στη Νέα Υόρκη δείχνει έναν παίκτη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερες επιλογές στο παιχνίδι του. Ο ίδιος εξήγησε ποια είναι τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στη συνέχεια της διοργάνωσης, με στόχο να γίνει ακόμη πιο επιθετικός και να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες μέσα στους πόντους. «Νιώθω ότι έχω περισσότερες επιλογές. Ένα πράγμα που προσπαθώ να βελτιώσω είναι το να μένω σταθερός και στο σερβίς και να μπορέσω να μπαίνω λίγο πιο νωρίς στην μπάλα, να είμαι λίγο πιο επιθετικός. Νιώθω μερικές φορές ότι είμαι λίγο στάσιμος και δεν προσεγγίζω τον πόντο εγώ για να δημιουργήσω. Και αυτό είναι το οποίο με κρατάει λίγο παθητικό και νιώθω ότι παραείναι άνετοι οι αντίπαλοί μου σε κάποια σημεία. Θα προσπαθήσω, φυσικά, στην επόμενή μου προπόνηση να βάλω κάποια θεμέλια εδώ και εκεί. Αν γίνεται να δω 1-2% βελτίωση στο παιχνίδι μου θα ήταν άψογα».

«Τα μάτια στη βελτίωση»

Η πρόκριση στον τρίτο γύρο έχει, πάντως, ιδιαίτερη σημασία για τον Τσιτσιπά, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που καταφέρνει να φτάσει τόσο μακριά σε Grand Slam. Παρά τη δεδομένη ικανοποίηση, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να σταθεί στους γύρους που περνάει, αλλά στην αγωνιστική του βελτίωση. «Είναι τρελό, τρελό! Είμαι χαρούμενος ότι βρίσκομαι πάλι στο τρίτο γύρο, είναι ικανοποιητικό. Τα μάτια μου, ωστόσο, είναι είναι στη βελτίωση. Τώρα δεν σκέφτομαι γύρους, δεν σκέφτομαι πού βρίσκομαι και τι κάνω. Πιο σημαντικό για μένα είναι να δω έναν βελτιωμένο Στέφανο. Αυτό θέλω να δω έξω στο γήπεδο».

Στον τρίτο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί απέναντι στον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα, έναν αντίπαλο που γνωρίζει ότι θα του βάλει δύσκολα με το επιθετικό του παιχνίδι και την ικανότητά του να ρισκάρει. Ο ίδιος γνωρίζει ήδη ποια θα είναι η βασική του αποστολή στην αναμέτρηση. «Του αρέσει να παίζει σε τέτοιες επιφάνειες. Νομίζω έχει μεγαλώσει παίζοντας σε τέτοιες επιφάνειες. Τον περιμένω να είναι επιθετικός, να είναι αποφασιστικός, να παίρνει ρίσκα. Και είναι και το παιχνίδι του έτσι, όλοι γνωρίζουμε ότι παίζει έτσι. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Να μπορέσω να μείνω σταθερός, να μπορέσω να του κάνω τη ζωή λίγο πιο δύσκολη στα ράλι, ώστε να τον κάνω να νιώσει ότι είναι λίγο στο “πίσω πόδι. Ότι δεν μπαίνει πολύ συχνά μέσα στο γήπεδο».