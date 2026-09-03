H Stoiximan GBL αναζητάει CEO

Η Stoiximan Greek Basketball League μπαίνει σε μία νέα εποχή και όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της αναζητάει CEO.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια νέα εποχή ξεκινά για τη Stoiximan GBL, καθώς προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι μεταρρυθμίσεις που είχαν προαναγγελθεί.

Η Λίγκα υιοθετεί κι επίσημα ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας, αντίστοιχου με εκείνα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα και πλέον οργανωμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.



Μετά την επικύρωση του νέου Καταστατικού και του νέου μοντέλου διοίκησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στη σημερινή (3/9) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, αποφασίστηκε η ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).



Ο νέος CEO θα έχει την ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας και της καθημερινής διοίκησης της Stoiximan GBL, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, την οργανωτική αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δομής διοίκησης.



Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εκσυγχρονισμού της Stoiximan GBL και εντάσσεται στη στρατηγική της για τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επαγγελματικής λίγκας, με σαφείς ρόλους, διακριτές αρμοδιότητες και αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.



Η Stoiximan GBL εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το προϊόν, την εμπορική της δυναμική, την επικοινωνία και τη σχέση της με τους φιλάθλους, τους αθλητές, τις ομάδες και όλους τους συνεργάτες της.



*Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Stoiximan GBL».