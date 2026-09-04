Η Ελλάδα έγραψε ιστορία με 71 μετάλλια και την τρίτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες

To βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου έπεσε στο Τάραντο της Ιταλίας, η αυλαία των 20ων Μεσογειακών Αγώνων με την Ελλάδα να πετυχαίνει το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με συνολικά 71 μετάλλια (26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα), η χώρα μας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των Μεσογειακών Αγώνων, ανάμεσα σε 26 χώρες, γράφοντας μία χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ήταν μέλη της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων αγωνίστηκαν με ψυχή, πάθος και αφοσίωση, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού και καταφέρνοντας να αφήσουν πίσω τους παραδοσιακές υπερδυνάμεις του διεθνούς αθλητισμού, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Παράλληλα, η συγκομιδή των 71 μεταλλίων είναι η δεύτερη καλύτερη στην 75ετή ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, πίσω μόνο από τα 88 μετάλλια το 2001 στην Τύνιδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες ανέδειξαν μία νέα γενιά ταλαντούχων Ελλήνων αθλητών ηλικίας 17-19 ετών, που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι αθλήματα όπως η ξιφασκία, το μπάντμιντον και άλλα κατέκτησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, κερδίζοντας μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή στο ελληνικό κοινό.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαρίστησε τη ΔΕΗ, Πλατινένιο Χορηγό της ΕΟΕ, για τη στήριξη που παρείχε στην ελληνική αποστολή κατά τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις προσπάθειες των μελών της ΔΕΗ Team Hellas, αναφέρθηκε στην ιστορική επιτυχία της Ελλάδας στην ευχαριστήρια επιστολή του προς τους αθλητές και τις αθλήτριες.

«Με βαθιά συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια απευθύνω σήμερα τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλες και όλους σας. Χάρη στην αυταπάρνηση, την ψυχή και την ακλόνητη πίστη των αθλητών μας, η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία την 3η θέση στη γενική κατάταξη μεταλλίων των Μεσογειακών Αγώνων.

Η τεράστια αυτή επιτυχία δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό θρίαμβο. Αποτελεί μια στιγμή που γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια ολόκληρη τη χώρα. Αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα όταν αγωνίζεται με ενότητα, πειθαρχία και υψηλό φρόνημα. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, να οραματιστούμε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και στους προπονητές τους, που με καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή. Συγχαρητήρια στις Ομοσπονδίες, στο Αρχηγείο της Αποστολής και σε όλους τους υπαλλήλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των οποίων η ακούραστη εργασία στήριξε την προετοιμασία και την παρουσία της χώρας μας στους Αγώνες».