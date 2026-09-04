Θρίλερ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Οι φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσωσαν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της

Οι φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έγιναν «ήρωες», καθώς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έδωσαν άμεση βοήθεια σε μια γυναίκα που είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για την Κωνσταντινούπολη, όπου το Σάββατο (5/9) θα δώσει φιλικό παιχνίδι, μια γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από δραματικές συνθήκες, με τον συνοδό της γυναίκας να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, παγώνοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο. Η αντίδραση των φυσιοθεραπευτών της «Ένωσης», ήταν ακαριαία και εν τέλει σωτήρια. Οι δύο άνδρες έσπευσαν αμέσως στο σημείο και με την έγκαιρη και επαγγελματική τους παρέμβαση κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα, η οποία ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ: «Στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!

Εμείς, oι αθλητές, οι προπονητές, και τα στελέχη της «Βασίλισσας», ανακουφισμένοι πλέον από την εξέλιξη, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια τους φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε τις αισθήσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρησή μας για την Κωνσταντινούπολη. Η παρέμβασή τους - τη στιγμή, που όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια - υπήρξε καταλυτική.

Η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας, παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Υπερήφανοι για εσάς, Αλέξανδρε & Δημήτρη».