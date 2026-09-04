Φουρνιέ για Ουόκαπ: «Ας μην υποτιμάμε την προσφορά του τα τελευταία πέντε χρόνια»

Το θέμα του Τόμας Ουόκαπ συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού σχετικά με το μέλλον του και ο Εβάν Φουρνιέ πήρε θέση.

Απαντώντας σε φίλο του Ολυμπιακού στο «Χ», ο Γάλλος άσος των ερυθρολεύκων, έδωσε τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν στο… σίριαλ που έχει ανοίξει μεταξύ Ολυμπιακού και Ουόκαπ.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται να μιλάς έτσι για τον Τόμας, φίλε μου. Μπορείς να είσαι θυμωμένος ή απογοητευμένος, αλλά ας μην είμαστε ασεβείς και ας μην υποτιμάμε την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια».