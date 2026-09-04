Φουρνιέ για Ουόκαπ: «Ας μην υποτιμάμε την προσφορά του τα τελευταία πέντε χρόνια»

Απαντώντας σε φίλο του Ολυμπιακού στο «Χ», ο Γάλλος άσος των ερυθρολεύκων, έδωσε τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν στο… σίριαλ που έχει ανοίξει μεταξύ Ολυμπιακού και Ουόκαπ.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται να μιλάς έτσι για τον Τόμας, φίλε μου. Μπορείς να είσαι θυμωμένος ή απογοητευμένος, αλλά ας μην είμαστε ασεβείς και ας μην υποτιμάμε την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια».
No need to talk about Thomas like that my guy. You can be angry/disappointed but lets not be disrespectful or downplay his contribution to the team for the past 5 years bro— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2026