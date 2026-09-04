Κακλαμάνος: «Να βλέπουν τους Σοφάδες σαν έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο μέσα στο γήπεδο»

Ο προπονητής του Γ.Σ. Σοφάδων, Νίκος Κακλαμάνος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία της ομάδας μέχρι στιγμής: «Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 17 μέρες, με νέο ρόστερ, σχεδόν απ’ την αρχή. Κάθε αρχή και δύσκολη, ωστόσο είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουν έρθει παιδιά που δεν είχαν παρατήσει τον εαυτό τους το καλοκαίρι και είναι πολύ καλό αυτό για ‘μας τους προπονητές».

Για τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και τη φιλοσοφία του συλλόγου: «Η φιλοσοφία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι να στηριχτούμε σε νέα παιδιά και να τα βάλουμε στον χώρο του μπάσκετ, εντάσσοντάς τα σε μια υψηλή κατηγορία όπως η Elite League. Η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει ούτε φέτος. Αν εξαιρέσουμε τον Γιώργο Διαμαντάκο, που αποτελεί τιμή να είναι στην ομάδα μας με τις παραστάσεις που έχει, έχουμε πάρει παιδιά από μικρότερες κατηγορίες. Δεν το φοβόμαστε αυτό το εγχείρημα, εγώ είμαι της άποψης ότι παιδιά που δουλεύουν και έχουν το “θέλω” να πάνε ψηλά δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αν εξαιρέσουμε 3-4 παιδιά που έχουν ζήσει λίγο την Elite League, όλοι οι άλλοι είναι rookies, όπως και ο Αμερικάνος που πήραμε (σ.σ. Τάι Χάρπερ). Αυτό μάς δίνει το κίνητρο να δουλέψουμε πολύ μαζί τους και να τους εντάξουμε γρήγορα σ’ ένα δύσκολο πρωτάθλημα που έχουμε μπροστά μας».

Για το αν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ: «Θα μπουν άλλα δύο παιδιά στην ομάδα. Είμαστε κοντά σε ακόμα έναν Αμερικάνο και θα προστεθεί και ακόμα ένας Έλληνας με εμπειρία από την κατηγορία. Έτσι θα κλείσουμε το ρόστερ μας. Δε θέλουμε να ρισκάρουμε όπως το κάναμε πέρυσι που υπήρξε μια αστοχία, θέλουμε να είμαστε πλήρεις εξ αρχής. Πέρυσι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος ήταν η ομάδα που είχαμε σκεφτεί από την αρχή. Πλέον κοιτάμε την επόμενη μέρα, να έχουμε δύο Αμερικανούς από την αρχή και να χαρούμε το παιχνίδι. Θέλουμε να φύγει το άγχος όσο πιο γρήγορα γίνεται και, από ‘κει και πέρα, είναι στο χέρι των παιδιών το πού θα φτάσουν».

Για τον Τάι Χάρπερ: «Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλο κίνητρο για να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ αθλητικός και αυτό που έχω δει τις τελευταίες 20 μέρες απ’ τον ίδιο, σαν παιδί, είναι ότι έχει ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα και είναι πάρα πολύ φιλικός με όλους. Του αρέσει το μέρος και νομίζω θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχος».

Για την περσινή πρώτη χρονιά του Γ.Σ. Σοφάδων στην Elite League: «Η ομάδα έχει “καταπιεί” με γοργούς ρυθμούς τις κατηγορίες και έχει βρεθεί στην Elite League πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς πέρυσι είχαμε καλεστεί να φτιάξουμε πρώτα τη διοίκηση, γιατί ήμασταν σε αχαρτογράφητα νερά τόσο για τη διοίκηση όσο και για ολόκληρο τον οργανισμό. Τα παιδιά που είχαμε κρατήσει στο ρόστερ από την προηγούμενη χρονιά δεν ήξεραν τι σήμαινε Elite League. Όλο αυτό ξεκίνησε λίγο στραβά μπορώ να πω, είχαμε και μια αστοχία στα μεταγραφικά που μας κράτησε λίγο πίσω, αλλά όταν αυτό το πρόβλημα λύθηκε επιτεύχθηκε η παραμονή, έστω και στα play-out».

Για τον στόχο της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο: «Όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, με 6-7 παιδιά να προέρχονται από χαμηλότερες κατηγορίες, είναι δύσκολο να θέσεις στόχο. Εγώ θα πω ότι ο στόχος είναι η επόμενη προπόνηση, το να βρίσκομαι με τα παιδιά, να μην έχουμε τραυματισμούς και να “χτίζουμε” μέρα με τη μέρα τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία μας. Όσο πιο γρήγορα το πετύχουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα δούμε και πάλι καλές στιγμές για την ομάδα μας. Όπως λέω σε όλους στον οργανισμό, αν μπούμε σε μια “σελίδα” όλοι μαζί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είμαστε η πιο μικρή περιοχή στην κατηγορία, ένα χωριό, και αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε για τη νέα χρονιά είναι να μας βλέπουν σαν έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο μέσα στο γήπεδο».

Για το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια του Κυπέλλου: «Για ‘μας το δύσκολο είναι ότι η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε δε μας βοηθάει στο να βρίσκουμε με ευκολία καλά φιλικά. Το σίγουρο είναι ότι δε μπορώ να πω στα παιδιά “Παίξτε και ό,τι γίνει”. Πάντα θέλω τα παιδιά αυτών των ηλικιών πρώτα να μάθουν το παιχνίδι, να περάσω τη φιλοσοφία μου και μετά να μάθουν να κερδίζουν. Αυτό έκανα και όταν έπαιζα μπάσκετ, σαν αθλητής. Θέλω να περνάω την φιλοσοφία ότι “Θέλω να κερδίσω”. Εμένα προσωπικά, σαν αθλητής, μου άρεσε να παίρνω πρωταθλήματα. Αυτό θέλω να περνάω και στους αθλητές μου. Θέλω η ομάδα που φτιάχνω, ανεξαρτήτως μπάτζετ, να μην έχει “ταβάνι”. Από ‘κει και πέρα, το Κύπελλο είναι πιο δυνατά φιλικά, αλλά μπορεί να σε κάνει να ονειρεύεσαι για να φτάσεις όσο πιο μακριά μπορείς.».

Για το επίπεδο της Elite League τη νέα χρονιά: «Το σίγουρο είναι ότι πάρα πολλά παιδιά που είχαν ποιότητα και εμπειρία στην κατηγορία βρίσκονται ή στη GBL ή μια κατηγορία πιο κάτω, για οικονομικούς λόγους υποθέτω. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όλες οι ομάδες δυναμώνουν, όλες οι ομάδες έχουν μεγάλο μέγεθος και απλά δε θα υπάρχει μεγάλη ποιότητα. Σίγουρα οι Αμερικάνοι θα έχουν μεγάλο ρόλο στις ομάδες. Εννοείται υπάρχουν και ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Πανερυθραϊκός, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου και το Λαύριο που είναι ένα “σκαλοπάτι” πάνω απ’ όλους εμάς, γιατί έχουν και έμπειρα παιδιά στο ρόστερ τους. Όλες οι άλλες ομάδες βασιζόμαστε σε νεαρά παιδιά και σε δύο Αμερικανούς, οπότε στο τέλος της προετοιμασίας που θα έχουν ξεκαθαρίσει περισσότερο τα ρόστερ θα δούμε την τελική εικόνα του πρωταθλήματος. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν και τα φαβορί».

Για την ανταπόκριση του κόσμου της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν: «Τα πρώτα χρόνια δεν είχε πολύ κόσμο η ομάδα, αλλά πλέον με το πέρασμα των χρόνων έχουμε φτιάξει έναν πυρήνα που μας ακολουθεί. Είμαστε ένα χωριό για το οποίο το μπάσκετ είναι η διέξοδός του τα Σαββατοκύριακα. Άλλη μια επιτυχία είναι πως όλοι οι παίκτες, από εκεί που έμεναν στην Καρδίτσα πλέον μένουν στους Σοφάδες».