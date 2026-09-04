Ο Άντριου Τέιτ κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων και ξέπλυμα χρήματος στη Ρουμανία

Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς απήγγειλαν επίσημα νέες κατηγορίες εναντίον του αμφιλεγόμενου influencer και μισογύνη Άντριου Τέιτ για εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σεξουαλική επαφή με ανήλικο και παρεμπόδιση μαρτύρων. Αντίστοιχα, ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, κατηγορείται για συνέργεια στα εγκλήματα αυτά.

Από τον Δεκέμβριο του 2022, οι αρχές της Ρουμανίας - όπου τα αδέλφια δραστηριοποιούνταν από το 2017- διεξάγουν έρευνες εις βάρος τους για σοβαρές εγκληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η εμπορία ανθρώπων. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι Τέιτ προσέλκυαν τα θύματά τους υποσχόμενοι σχέση ή γάμο, και στη συνέχεια τα εξανάγκαζαν να δημιουργούν πορνογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

«Θα εξετάσουμε κάθε πτυχή με την ίδια προσοχή και θα αμφισβητήσουμε τυχόν αποδεικτικές, διαδικαστικές ή νομικές ελλείψεις μέσω της κατάλληλης δικαστικής διαδικασίας», δήλωσε ο Ρουμάνος συνήγορος των Τέιτ, προσθέτοντας: «Οι πελάτες μας εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται».

Ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ παραμένουν προφυλακισμένοι στις ΗΠΑ, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης για την έκδοσή τους στη Βρετανία, όπου καταζητούνται για κατηγορίες βιασμού.

Εκπρόσωπος της ρουμανικής υπηρεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος (DIICOT) δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν το Βουκουρέστι θα ζητήσει επίσημα την έκδοσή τους από τις αμερικανικές αρχές.

Οι Τέιτ μπορούν να δικαστούν ερήμην στη Ρουμανία, ωστόσο η έναρξη της δίκης δεν αναμένεται άμεσα. Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, το κατηγορητήριο παραπέμπεται σε προδικαστικό τμήμα, όπου δικαστής εξετάζει τον φάκελο για να διασφαλίσει τη νομιμότητά του. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος ορίζει προθεσμία 60 ημερών για την ολοκλήρωση της έκθεσης, οι διαδικασίες αυτές συνήθως διαρκούν πολύ περισσότερο.

Εκμεταλλευτήκαν σεξουαλικά 15χρονη

Σύμφωνα με τη DIICOT, ένα από τα θύματα του Άντριου Τέιτ ήταν μόλις 15 ετών όταν την αποπλάνησε στη Βρετανία το 2012, προτού τη μεταφέρει στο Βουκουρέστι.

Χρησιμοποιώντας σωματική βία και ψυχολογικό εκφοβισμό, ο Τέιτ εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά την ανήλικη, εξαναγκάζοντάς τη να παράγει πορνογραφικό υλικό για το διαδίκτυο, ενώ ο αδελφός του, Τρίσταν, λειτουργούσε ως συνεργός ασκώντας επίσης σωματική βία.

Οι εισαγγελείς αποκαλύπτουν ότι τα δύο αδέλφια κατακράτησαν 1,25 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της ανήλικης, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών κερδών της. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να ξεπλύνουν τα χρήματα αυτά αγοράζοντας τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2024, το Εφετείο Βουκουρεστίου είχε επιστρέψει την αρχική υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην εισαγγελία, κρίνοντας ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ως απαράδεκτα.

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ανοιχτά ως μισογύνης, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αποφάσισε να μετακομίσει στη Ρουμανία επειδή θεωρούσε πως οι τοπικές αρχές ήταν πιο επιεικείς.



Πηγή: skai.gr