Κορυφαία διάκριση για την Chery: Πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα (pics)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Chery στην πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εμπορικών σημάτων στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS) της J.D. Power για την Κίνα.

Τη δέσμευση της Chery στην κατασκευή μοντέλων που διακρίνονται για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά τους σε βάθος χρόνου επιβεβαιώνει νέα μελέτη της J.D. Power, κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού έρευνας αγοράς.

Ειδικότερα, η Chery κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δυναμική πορεία της μάρκας.

Στη μελέτη εξετάστηκε ο αριθμός προβλημάτων που αντιμετώπισαν ιδιοκτήτες οχημάτων ηλικίας 13 έως 48 μηνών (4 ετών) κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Η αξιοπιστία αξιολογείται με βάση τον αριθμό των προβλημάτων ανά 100 οχήματα (PP100), με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν υψηλότερη αξιοπιστία και ποιότητα.

Για το έτος 2026, ο μέσος όρος του κλάδου διαμορφώθηκε στα 192 PP100, ενώ ο μέσος όρος για τα κινεζικά εγχώρια εμπορικά σήματα ήταν 201 PP100. Με μόλις 181 PP100, η Chery βρέθηκε 20 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των κινεζικών μαρκών (201 PP100), επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξιοπιστία των μοντέλων της. Παράλληλα, η βαθμολογία της ήταν χαμηλότερη και από τον μέσο όρο τόσο των εμπορικών σημάτων μαζικής αγοράς (195 PP100) όσο και των premium brands (183 PP100).

Στην κινεζικά αγορά εντοπίζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη οχημάτων. Η μία αντιμετωπίζει τα οχήματα ως προϊόντα μακροχρόνιας χρήσης, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα και τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Στον αντίποδα, η άλλη προσέγγιση αντιμετωπίζει περισσότερο τα οχήματα ως προϊόντα ταχείας κατανάλωσης και ανανέωσης, με ολοένα μικρότερους χρόνους ανάπτυξης και δοκιμών, γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει τη διατήρηση της αντοχής και της αξιοπιστίας τους σε βάθος χρόνου.

Chery: Οι βασικοί πυλώνες της αξιοπιστίας

Από την ίδρυσή της, η Chery έχει αναδείξει ως θεμελιώδη αρχή την πρώτη προσέγγιση, εγκαθιδρύοντας ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα που διασφαλίζει την αξιοπιστία των μοντέλων της. Από τον σχεδιασμό και τις δοκιμές αξιοπιστίας έως τη συνεχή βελτίωση των οχημάτων με βάση τα δεδομένα από την πραγματική χρήση, η Chery έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής. Το σύστημα αυτό καλύπτει την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγωγή και τις βελτιώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία των ιδιοκτητών.

-Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η Chery πραγματοποιεί δοκιμές αξιοπιστίας υπό απαιτητικές συνθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο και διενεργεί ειδική βαθμονόμηση ανθεκτικότητας για βασικά συστήματα, όπως το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά συστήματα. Παράλληλα πραγματοποιεί επιπλέον ελέγχους προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες των αγορών του εξωτερικού, ενώ συνεχίζει το Πρόγραμμα Δοκιμών Μακράς Απόστασης για την Αξιοπιστία και την Ποιότητα Νέων Οχημάτων (New Vehicle Reliability and Quality Long-Distance Testing Programme).

-Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Chery εφαρμόζει ενιαία πρότυπα έγκρισης εξαρτημάτων και έχει θεσπίσει μηχανισμούς για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους. Επιπλέον διαθέτει διαδικασίες για την παρακολούθηση παρτίδων και την διαχείριση αστοχιών από τον εντοπισμό του προβλήματος έως και την οριστική αντιμετώπισή του. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2026 η Chery εγκαινίασε τη Στρατηγική Ενίσχυσης της Παγκόσμιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος διασφάλισης ποιότητας (Global Quality Supply Chain Strengthening Strategy).

-Στον τομέα της παραγωγής, η Chery, με την αρωγή του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής “CPS” (Chery Production System), εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της παγκοσμίως. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τη διάβρωση και στην αντοχή των οχημάτων στη μακροχρόνια χρήση, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές ένα προϊόν που διατηρεί την ποιότητα και την αξία του σε βάθος χρόνου.

-Μετά την κυκλοφορία των οχημάτων στην αγορά, η Chery έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό ταχείας απόκρισης. Αναλύει σε βάθος τα ζητήματα που προκύπτουν από την πραγματική χρήση των οχημάτων σε επίπεδο ανθεκτικότητας και μεταφέρει τα σχετικά δεδομένα στην ομάδα R&D, ώστε να αξιοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των προτύπων δοκιμών. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στάδιο, από την έρευνα και ανάπτυξη έως την παραγωγή και την εμπειρία των πελατών, συνδέεται σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.

Μακροχρόνιες εγγυήσεις

Αυτή η εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα των οχημάτων της Chery έχει αποτυπωθεί και στην πολιτική εγγυήσεών, η οποία στην κινεζική αγορά περιλαμβάνει εγγύηση εφ’ όρου ζωής για τα οχήματα και τους κινητήρες. Η ίδια προσέγγιση μακροχρόνιας στήριξης ακολουθείται και στην Ελλάδα, όπου η μάρκα παρέχει εργοστασιακή κάλυψη 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 8ετή εγγύηση (ή 160.000 χιλιομέτρων) για την μπαταρία, τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρονικά ισχύος, δηλαδή για τα πιο κρίσιμα τμήματα ενός σύγχρονου εξηλεκτρισμένου μοντέλου.

Επιπροσθέτως, το Spanos Group , αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.

Η Chery στην κορυφή σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη

Η νέα αυτή πρωτιά της Chery στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS), έρχεται να συμπληρώσει μια εντυπωσιακή σειρά διακρίσεων. Συγκεκριμένα, η Chery έχει πλέον κατακτήσει την 1η θέση μεταξύ των κινεζικών εμπορικών σημάτων και στις πέντε βασικές μελέτες της J.D. Power για την Κίνα που ανακοινώθηκαν το 2026: τη Μελέτη Αρχικής Ποιότητας (IQS), τη Μελέτη Ικανοποίησης από το Αυτοκίνητο (APEAL), τη Μελέτη Αξιολόγησης της Εμπειρίας Αγοράς (PXI), τη Μελέτη Αξιολόγησης της Εξυπηρέτησης Πελατών (CSI) και τη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS).

Καλύπτοντας ολόκληρη την πορεία του καταναλωτή, από την επιλογή και την αγορά του οχήματος έως την ιδιοκτησία και τη μακροχρόνια χρήση του, οι πέντε βασικές μελέτες επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την ισχυρή επίδοση της Chery στον τομέα της ποιότητας. Επίσης δείχνουν ότι η Chery δεν ξεχωρίζει πλέον μόνο σε επιμέρους τομείς, αλλά παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλο το εύρος της εμπειρίας του πελάτη.