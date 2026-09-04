Ο Όμιλος BYD παραχωρεί οχήματα στην ομάδα γυναικών της Παρί Σεν Ζερμέν (pics)

Η BYD, Επίσημος Automotive Partner της Paris Saint-Germain, παραχωρεί οχήματα σε ολόκληρη τη γυναικεία ομάδα της Paris Saint-Germain, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με το Σύλλογο.

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας, παρέδωσε οχήματα στη γυναικεία ομάδα της Paris Saint-Germain, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο παγκόσμιων brands.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Παρίσι, η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, παρέδωσε τα κλειδιά στις παίκτριες της Paris Saint-Germain Jackie Groenen, Romee Leuchter, Jade Le Guilly, Katarzyna Kiedrzynek και Thiniba Samoura, οι οποίες εκπροσώπησαν τη γυναικεία ομάδα, παρουσία του Victoriano Melero, CEO της Paris Saint-Germain.

Με την παράδοση αυτή, όλες οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Paris Saint-Germain θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα όχημα BYD, αποκτώντας την ευκαιρία να βιώνουν καθημερινά τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της BYD. Πρόκειται για μία από τις πρώτες έμπρακτες εκφράσεις της τριετούς συνεργασίας που ανακοίνωσαν η BYD και η Paris Saint-Germain τον Ιούλιο του 2026 και αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία των δύο πλευρών να οικοδομήσουν μια συνεργασία που ξεπερνά την απλή προβολή των brands.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, γιατί μετατρέπει την κοινή μας φιλοδοξία σε κάτι χειροπιαστό. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Paris Saint-Germain θα μπορούν πλέον να βιώνουν την τεχνολογία της BYD στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω βαθιά στη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών, της δημιουργίας ευκαιριών και της ανάδειξης όσων ξεπερνούν τα όρια και εμπνέουν τους άλλους να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Οι παίκτριες αυτές είναι εξαιρετικές αθλήτριες, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν ισχυρά πρότυπα για την επόμενη γενιά. Αυτό κάνει τη σημερινή παράδοση των οχημάτων ιδιαίτερα σημαντική για μένα».

Η συνεργασία γίνεται πράξη

Η συνεργασία μεταξύ του Ομίλου BYD και της Paris Saint-Germain, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026, φέρνει κοντά δύο διεθνή brands που καθοδηγούνται από την καινοτομία, τη φιλοδοξία και τη διαρκή επιδίωξη της αριστείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανώτατη αντιπροσωπεία της BYD με επικεφαλής την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Stella Li ξεναγήθηκε στο PSG Campus και συναντήθηκε με παίκτες και παίκτριες από τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της BYD και της Paris Saint-Germain.

Κατά τη διάρκεια των τριών αγωνιστικών περιόδων, η συνεργασία θα περιλαμβάνει παγκόσμιες καμπάνιες, αποκλειστικό περιεχόμενο με τη συμμετοχή παικτών της Paris Saint-Germain, διαδραστικές εμπειρίες και ενέργειες για τους φιλάθλους, καθώς και την παροχή οχημάτων BYD και DENZA για την υποστήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

Η παροχή οχημάτων σε ολόκληρη τη γυναικεία ομάδα της Paris Saint-Germain αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας. Δίνοντας στις παίκτριες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα οχήματα BYD στην καθημερινότητά τους, η συνεργασία περνά από το επίπεδο της κοινής φιλοδοξίας σε μια πραγματική εμπειρία χρήσης.

Παράλληλα, αναδεικνύει το ευρύ πεδίο της συνεργασίας, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιήσει τη διευρυμένη κοινότητα της Paris Saint-Germain και να φέρει πιο κοντά παίκτες, φιλάθλους και πελάτες μέσα από νέες εμπειρίες. Η BYD και η Paris Saint-Germain μοιράζονται μια κουλτούρα που βασίζεται στην καινοτομία, τις επιδόσεις και τη φιλοδοξία για συνεχή υπέρβαση των ορίων.