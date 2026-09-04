Πίτερς και Ράιτ τα είπαν με τους πρώην συμπαίκτες τους (vid)

Η Αρμανι θα συμμετάσχει στο «CRETE IBT 2026», όπως και ο Ολυμπιακός, με τους δύο Αμερικανούς να έχουν την ευκαιρία να τα πουν με τους «ερυθρόλευκους».
Έτσι Πίτερς και Ράιτ έστησαν πηγαδάκια με τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά και θυμήθηκαν τα παλιά.
Once Red & White, always Red & White! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2026
A special reunion with two familiar faces, @petersalec and @mant12_ ! 😊
Great to see you again guys! ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/osyGjLwzC6