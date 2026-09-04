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Πίτερς και Ράιτ τα είπαν με τους πρώην συμπαίκτες τους (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ βρέθηκαν ξανά με τους πρώην συμπαίκτες τους στο περιθώριο του τουρνουά της Κρήτης.

Η Αρμανι θα συμμετάσχει στο «CRETE IBT 2026», όπως και ο Ολυμπιακός, με τους δύο Αμερικανούς να έχουν την ευκαιρία να τα πουν με τους «ερυθρόλευκους».

Έτσι Πίτερς και Ράιτ έστησαν πηγαδάκια με τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά και θυμήθηκαν τα παλιά.

Πίτερς και Ράιτ τα είπαν με τους πρώην συμπαίκτες τους (vid)