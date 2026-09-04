Πίτερς και Ράιτ τα είπαν με τους πρώην συμπαίκτες τους (vid)

Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ βρέθηκαν ξανά με τους πρώην συμπαίκτες τους στο περιθώριο του τουρνουά της Κρήτης.

Η Αρμανι θα συμμετάσχει στο «CRETE IBT 2026», όπως και ο Ολυμπιακός, με τους δύο Αμερικανούς να έχουν την ευκαιρία να τα πουν με τους «ερυθρόλευκους».

Έτσι Πίτερς και Ράιτ έστησαν πηγαδάκια με τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά και θυμήθηκαν τα παλιά.