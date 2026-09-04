Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από τον Σταύρο Φλώρο για «χορήγηση κοκαΐνης και δωροδοκίες»

Δικαστική μάχη ξεκινά ο πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος. Ο 22χρονος, ο οποίος υπέστη βαρύτατο τραυματισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του, κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης, διεκδικώντας αποζημίωση 100.000 δολαρίων.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις του δεν σταματούν στις συνθήκες ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πρώην παίκτης προβαίνει σε μια σοκαριστική καταγγελία, υποστηρίζοντας πως η παραγωγή χορηγούσε στους συμμετέχοντες ναρκωτικές ουσίες -συγκεκριμένα κάνναβη και κοκαΐνη- προκειμένου να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να αντέχουν την πίεση των γυρισμάτων.

Απόπειρα συγκάλυψης και «δωροδοκία» μάρτυρα

Όπως αποκαλύπτεται από το δικόγραφο, ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται επίσης ότι στελέχη της παραγωγής επιχείρησαν να συγκαλύψουν τις πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι προσφέρθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο παιχνίδι (με το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο), υπό τον όρο να υπογράψει ψευδή δήλωση για το πώς συνέβη ο τραυματισμός.

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της παραγωγής δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε έχει προχωρήσει σε διάψευση των όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα.

«Έμεινα με ένα πόδι στα 22 μου»

Μιλώντας στην Daily Mail, ο 22χρονος ξεκαθάρισε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι ο μόνος δρόμος για να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τις κάμερες.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».

Πηγή: ethnos.gr