Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από τον Σταύρο Φλώρο για «χορήγηση κοκαΐνης και δωροδοκίες»

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις του δεν σταματούν στις συνθήκες ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πρώην παίκτης προβαίνει σε μια σοκαριστική καταγγελία, υποστηρίζοντας πως η παραγωγή χορηγούσε στους συμμετέχοντες ναρκωτικές ουσίες -συγκεκριμένα κάνναβη και κοκαΐνη- προκειμένου να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να αντέχουν την πίεση των γυρισμάτων.
Απόπειρα συγκάλυψης και «δωροδοκία» μάρτυρα
Όπως αποκαλύπτεται από το δικόγραφο, ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται επίσης ότι στελέχη της παραγωγής επιχείρησαν να συγκαλύψουν τις πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι προσφέρθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο παιχνίδι (με το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο), υπό τον όρο να υπογράψει ψευδή δήλωση για το πώς συνέβη ο τραυματισμός.
Μέχρι στιγμής, η πλευρά της παραγωγής δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε έχει προχωρήσει σε διάψευση των όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα.
«Έμεινα με ένα πόδι στα 22 μου»
Μιλώντας στην Daily Mail, ο 22χρονος ξεκαθάρισε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι ο μόνος δρόμος για να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τις κάμερες.
«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».
Πηγή: ethnos.gr