«Μετακόμιση» στην Ιταλία από σήμερα για τον ΠΑΟΚ

Σε ιταλικό έδαφος βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η παρουσία του στη χώρα σχετίζεται με φιλικά παιχνίδια που προγραμματίστηκε να δώσει, αρχικά συμμετέχοντας σε διεθνές τουρνουά στο Ούντινε (5-6/9) και στη συνέχεια αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο (12/9).

Ο «Δικέφαλος», σε πρώτο χρόνο, «πέταξε» στο πρωί από τη Θεσσαλονίκη για το Τρεβίζο, με τελικό προορισμό το Ούντινε, όπου αύριο το βράδυ (21:30) θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και την Κυριακή (6/9), στο πλαίσιο του τουρνουά, θα τεθεί απέναντι σε μια εκ των Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολι, οι οποίες συμμετέχουν επίσης στη διοργάνωση.

Το επόμενο Σάββατο (12/9), μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων στην Ιταλία, οι «ασπρόμαυροι» θα κοντραριστούν, σε φιλικό επίπεδο, στην Μπιέλα, με την Αρμάνι.

Στην αποστολή, η οποία θα επιστρέψει στην Ελλάδα στις 13/9, συμμετέχουν οι καλαθοσφαιριστές: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Μανθόπουλος, Καλάθης, Μπαζίνας.

Στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι δε βρίσκεται, αναγκαστικά, ο τραυματίας, Μπριν Ταϊρί.