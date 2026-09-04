Τραμπ: Ζητά από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τα χρήματα που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν την βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν με ανάρτηση στο Truth Social.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη - αν απλώς της το είχαμε ζητήσει, αλλά της ζητάμε αυτά τα χρήματα έστω και κάποια καθυστέρηση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, αν τελικά η Ουάσινγκτον αποφασίσει θέσει επίσημα σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το θέμα.

🇺🇸 Donald Trump a affirmé qu'il allait demander aux Européens de rembourser les aides à l'Ukraine fournies par les Etats-Unis sous la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden. pic.twitter.com/ILIGHB0bgZ — Agence France-Presse (@afpfr) September 4, 2026

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι «έσωσε» τη Βρετανία από την πυρηνική απειλή, υποστηρίζοντας πως, αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο, θα ήταν πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει κατά ευρωπαϊκού στόχου παρά κατά των ΗΠΑ.

«Σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή: newsbomb.gr