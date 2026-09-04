«Ενισχυμένη» παράδοση στα γκολ μεταξύ Παρί και Μονακό

Μονομαχία κορυφής στο Παρίσι, με την Παρί Σεν Ζερμέν να φιλοξενεί τη Μονακό για την 3η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιστρέφουν για πρώτη φορά φέτος στην έδρα τους και ψάχνουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν, απέναντι στη μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που έχει κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Η Παρί έχει μόλις δύο βαθμούς μετά τα ισάριθμα 2-2 με Ρεν και Λιλ. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να επιστρέψει από το 0-2, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι απέφυγε την ήττα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε καλείται πλέον να ανεβάσει ρυθμούς, έχοντας μπροστά της και την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Champions League.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο + Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες + Over 8.5 κόρνερ

Η Μονακό φτάνει στο ντέρμπι με την ψυχολογία στα ύψη. Μετά από δύο αγωνιστικές βρίσκεται μόνη στην κορυφή, ενώ το πρόσφατο 2-0 επί της Μαρσέιγ επιβεβαίωσε το δυνατό της ξεκίνημα. Παράλληλα, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στις εννέα τελευταίες νίκες της, ενώ 10 ή περισσότερα κόρνερ καταγράφηκαν στα έξι από τα οκτώ τελευταία επίσημα παιχνίδια της.

Το παρελθόν των δύο ομάδων έχει προσφέρει αρκετές παραγωγικές αναμετρήσεις. Από το 2023, τα επτά από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις συνδύασαν G/G και Over 2.5. Ακόμη και στο Παρίσι η παράδοση είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να μετρούν από 20 νίκες και 15 αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.

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