Bet Builder με αήττητη και «Ενισχυμένη» παράδοση για τη Λίβερπουλ στο «Πόρτμαν Ρόουντ»

Η Λίβερπουλ ταξιδεύει στο «Πόρτμαν Ρόουντ» για να αντιμετωπίσει την Ίπσουιτς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Reds.

Η ομάδα του Ιραόλα δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα, την ώρα που η νεοφώτιστη Ίπσουιτς έχει ήδη δείξει πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει χωρίς φόβο την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.



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Η Ίπσουιτς προέρχεται από ένα χορταστικό παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ», όπου γνώρισε την ήττα με 5-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι Tractor Boys μπήκαν με διάθεση να παίξουν ανοιχτά και προηγήθηκαν στο 29’ με τον Ντέιβις. Η Γιουνάιτεντ ισοφάρισε λίγο πριν από την ανάπαυλα και στο δεύτερο μέρος πήρε τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας στα πέντε γκολ. Η Ίπσουιτς, πάντως, συνέχισε να ψάχνει επιθετικά τις στιγμές της και βρήκε δεύτερο τέρμα με τον Άκπομ στις καθυστερήσεις.

Είχε προηγηθεί το 2-1 απέναντι στη Σάντερλαντ, με την ομάδα να διατηρεί μία ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στην έδρα της. Η Ίπσουιτς παραμένει αήττητη στα τελευταία 18 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, τα 17 εκ των οποίων ήταν στην περσινή Championship.



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Στην άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ προσπαθεί ακόμη να βρει τις ισορροπίες της στη νέα εποχή. Οι Reds έχουν ξεκινήσει τη φετινή Premier League με δύο ισοπαλίες με σκορ 2-2, με την τελευταία να έρχεται απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ». Η ομάδα του Ιραόλα βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να απαντήσει. Ο Ίσακ πέτυχε το πρώτο του γκολ, ενώ ο Μουνιόθ ισοφάρισε στο 82’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η Λίβερπουλ ενισχύθηκε σημαντικά και με την απόκτηση του Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Ιραόλα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να του δώσει άμεσα θέση στην ενδεκάδα.

Η παράδοση του ζευγαριού έχει έντονο «κόκκινο» χρώμα. Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια Premier League με την Ίπσουιτς με συνολικό σκορ 17-1, ενώ δεν έχει χάσει σε καμία από τις έξι επισκέψεις της στο «Πόρτμαν Ρόουντ» στη διοργάνωση, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Παράλληλα, παραμένει αήττητη στα τελευταία 20 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι σε νεοφώτιστες ομάδες.

Το νέο ραντεβού βρίσκει, λοιπόν, την Ίπσουιτς να επιχειρεί να αξιοποιήσει ξανά την έδρα και την επιθετική της διάθεση, απέναντι σε μία Λίβερπουλ που αναζητά το πρώτο τρίποντο της σεζόν και μία εμφάνιση που θα της επιτρέψει να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.



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