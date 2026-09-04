Παναθηναϊκός: Το βίντεο της επιστροφής των διεθνών

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός άλλωστε την Παρασκευή (4/9) θα δώσει και το πρώτου του φιλικό κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
The family GROWS… day by day ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 4, 2026
Get an exclusive behind-the-scenes look as familiar players and new additions hit the floor together 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Kwkpt1RH37