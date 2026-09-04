Παναθηναϊκός: Το βίντεο της επιστροφής των διεθνών

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο από την επιστροφή των διεθνών στην προετοιμασία της ομάδας.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός άλλωστε την Παρασκευή (4/9) θα δώσει και το πρώτου του φιλικό κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.