Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει τα κλεμμένα στους Γερμανούς

Έμμεσες πιέσεις στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί μια συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων Γλυπτών του Παρθενώνα – επιλογή την οποία η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει κατηγορηματικά – επιχειρεί να ασκήσει, ποικιλοτρόπως, το Βρετανικό Μουσείο.

Προκειμένου μάλιστα να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ αυτής της συμφέρουσας για τη δική του πλευρά λύσης δεν διστάζει να δανείσει θραύσματα από τα παράνομα αποκτηθέντα παρθενώνεια γλυπτά σε ξένα μουσεία.



Συγκεκριμένα η διοίκησή του συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης δύο θραύσματα γλυπτών που προέρχονται από τον αριστουργηματικό διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027, και επιχειρεί, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα.



Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης, στο επίκεντρό της βρίσκονται τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας της ομάδας με επικεφαλής τον Vinzenz Brinkmann, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Liebieghaus. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, πολλά θραύσματα έχουν αποδοθεί σε μεμονωμένες μορφές και έχουν συνενωθεί για πρώτη φορά για να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα, καθοδηγώντας τους επισκέπτες βήμα προς βήμα στη διαδικασία της ανακατασκευής. Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα στην οποία οι μορφές στο ανατολικό αέτωμα ζωντανεύουν.



Στην επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης αναφέρεται πως για τις ανάγκες του στησίματός της έχουν γίνει δανεισμοί υψηλού επιπέδου από φημισμένες διεθνείς συλλογές, δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν και γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο τα οποία ο Έλγιν είχε αποσπάσει βιαίως από τον Παρθενώνα τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το μοναδικό μνημείο.



Το γερμανικό μουσείο, μάλιστα απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, ζητώντας να τού δανείσει κάποια εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης για τις ανάγκες της έκθεσης εισέπραξε, όμως, ένα μεγαλοπρεπές «όχι» καθώς το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που εξέτασε το θέμα προέβη σε αρνητική γνωμοδότηση αφού έλαβε γνώση ότι θα αποσταλούν θραύσματα αρχαίων ελληνικών γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο μοναδικός τόπος στον οποίο μπορεί και επιβάλλεται ηθικά να γίνει επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι η Ελλάδα.



Η αλλαγή στάσης του Μπέρναμ και ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ



Παρά το γεγονός ότι, εδώ και χρόνια, συγκαταλεγόταν, ανάμεσα στους θερμούς υποστηρικτές της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα -στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του βρετανικού νόμου που μπλοκάρει την επιστροφή τους ενώ προ τριετίας είχε δηλώσει ότι αυτή πρέπει να γίνει χωρίς δεσμεύσεις - ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άλλαξε στάση λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Σε συνέντευξή που έδωσε πριν λίγες ημέρες στους «Financial Times» ένιψε τας χείρας του, υποστηρίζοντας πως το Βρετανικό Μουσείο είναι εκείνο που λαμβάνει τις αποφάσεις: «Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα».



Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, πάλι, επιχειρεί να παρουσιάσει τον προσωρινό δανεισμό από την Γαλλία της ιστορικής Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο, ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Θα ήλπιζε κανείς πως το γεγονός ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να προσφέρει μια αμυδρή ελπίδα για να προχωρήσουμε (σχετικά με τα Γλυπτά). Ελπίζω να σημειωθεί κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο» δήλωσε, προ ημέρων, επίσης στους «Financial Times».





Βέβαια, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις καθώς η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αποτελεί κλεμμένο πολιτιστικό θησαυρό γι' αυτό και δεν έχει αμφισβητηθεί η κυριότητά της. Μπορεί το μήκους 70 μέτρων μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς να δημιουργήθηκε στην Αγγλία, επρόκειτο όμως για παραγγελία η οποία εξ αρχής προοριζόταν να ταξιδέψει στη Γαλλία.



Προφανώς η λύση του δανεισμού θα ήταν ιδανική λύση για το Βρετανικό Μουσείο το οποίο πρέπει να αδειάσει αρκετές από τις αίθουσές του προκειμένου να προβεί στη μεγάλη και πολυδάπανη ανακαίνιση των χώρων του που έχει εξαγγελθεί.



Η Ελλάδα, όμως, όπως έχει επικοινωνηθεί επανειλημμένα και από επίσημα χείλη, δεν πρόκειται να δεχτεί καμία λύση η οποία να περιλαμβάνει δανεισμό μιας και αυτό συνεπάγεται αναγνώριση της ιδιοκτησίας των κλεμμένων Γλυπτών στους Βρετανούς.

Πηγή: protothema.gr