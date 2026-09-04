Shein: Τέλος εποχής για τα ρούχα των 5 δολαρίων; Το «3ευρω χαράτσι» έφερε ζημίες 99 εκατομμυρίων!

Η Shein έχτισε την παγκόσμια αυτοκρατορία της στο fast fashion πουλώντας φθηνά ρούχα - Ωστόσο, οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά

Η Shein έχτισε την παγκόσμια αυτοκρατορία της στο fast fashion πουλώντας φθηνά ρούχα που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας σε πραγματικό χρόνο και λανσάροντας ταχύτατα νέα σχέδια στην αγορά.

Ωστόσο, οι συνθήκες που πυροδότησαν τη ραγδαία ανάπτυξή της αλλάζουν δραματικά.

Οι μετοχές της εταιρείας, με έδρα τη Σιγκαπούρη, κινούνται πτωτικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες 17,5% από την Τρίτη, οπότε και πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η αρχική αυτή αντίδραση της αγοράς στρέφει την προσοχή στο κατά πόσο η Shein μπορεί να ανακτήσει τους ρυθμούς ανάπτυξής της, τη στιγμή που το μοντέλο χαμηλού κόστους, στο οποίο βασίστηκε η άνοδός της, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Shein θα πρέπει πλέον να αποδείξει πως μπορεί να ανταγωνιστεί όχι μόνο βάσει τιμής, αλλά τοπικοποιώντας περισσότερο τις δραστηριότητές της και αναζητώντας νέες πηγές ανάπτυξης εκτός των βασικών της αγορών σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

«Αυτό δείχνει ότι έχουν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους για να πείσουν τους επενδυτές πως πρόκειται για μια επιχείρηση που μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται», σχολίασε στο CNBC ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας eToro για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Δυσκολεύουν οι πωλήσεις για... το φόρεμα των 5 δολαρίων

Η Shein ανακοίνωσε έσοδα ύψους 41,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, έναντι 38,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημίες 99 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι κερδών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη παραμένουν οι αγορές-κλειδιά, όμως το "εύκολο" κομμάτι της ανάπτυξης έχει πλέον τελειώσει», σημείωσε ο Γκίλμπερτ.

Και στις δύο αυτές αγορές, οι κανόνες που επέτρεπαν την αφορολόγητη εισαγωγή δεμάτων χαμηλής αξίας έχουν αυστηροποιηθεί. Οι ΗΠΑ κατήργησαν το καθεστώς ατελούς εισαγωγής (de-minimis) για αποστολές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ τον Μάιο του περασμένου έτους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάργησε επίσης την απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για εισαγωγές χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ τον Ιούλιο.

Παράλληλα, η ΕΕ επέβαλε προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά προϊόν. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ το 2025.

«Το δομικό πλεονέκτημα που επέτρεπε στη Shein να στέλνει ένα φόρεμα των 5 δολαρίων στην άλλη άκρη του κόσμου σχεδόν δωρεάν έχει πλέον χαθεί», πρόσθεσε ο Γκίλμπερτ.

Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μια μεγαλύτερη πρόκληση για τη Shein, καθώς αναγκάζεται να αυξήσει τις τιμές της. Ο Γκίλμπερτ υπογραμμίζει ότι καθώς οι δασμοί ανεβάζουν το κόστος, οι καταναλωτές που επέλεγαν τη Shein αμιγώς λόγω τιμής ενδέχεται να αρχίσουν να συγκρίνουν πλέον την ποιότητα -«μια μάχη που η Shein δεν χρειάστηκε να δώσει ποτέ στο παρελθόν».

Από την πλευρά του, ο Μπράιαν Γκίλντενμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Retail Cities, σημείωσε ότι η ικανότητα της Shein να συνδέει την τεχνολογία με ένα δίκτυο κατασκευαστών που ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο παραμένει ισχυρό πλεονέκτημα, αν και οι ανταγωνιστές αρχίζουν να καλύπτουν τη διαφορά.

«Αυτό εξακολουθεί να μου φαίνεται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία του γρήγορου fashion ψηφιακά την πλησιάζει», δήλωσε στο CNBC.

Τα όρια του επιχειρηματικού μοντέλου της Shein

Η Μαργκερίτ ΛεΡολάν, ανώτερη διευθύντρια παγκόσμιων αναλύσεων για τη μόδα στην εταιρεία ερευνών Euromonitor International, ανέφερε ότι η Shein θα πρέπει να αναδιαμορφώσει την πρόταση αξίας της πέρα από τις «χαμηλές τιμές και τη συνεχή ανανέωση προϊόντων», εμπλουτίζοντας τις προσφορές στην πλατφόρμα της και αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες.

Η ίδια συμπλήρωσε πως η Shein οφείλει να βελτιώσει την εικόνα του brand της, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές και η κοινή γνώμη γίνονται όλο και πιο επικριτικές απέναντί της.

«Η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό στο μοντέλο της», τόνισε η ΛεΡολάν, υποδεικνύοντας τη μεγαλύτερη τοπικοποίηση των δραστηριοτήτων της, καθώς οι δασμοί και οι κανονιστικές απαιτήσεις πιέζουν το πλεονέκτημα κόστους της Shein σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική για να διατηρήσει την παγκόσμια δυναμική της.

Ωστόσο, η επέκταση σε νέες αγορές συνεπάγεται τις δικές της προκλήσεις. Αν και ο Γκίλντενμπεργκ υπέδειξε Νοτιοανατολική Ασία ως μια πιθανή περιοχή ανάπτυξης, σημείωσε ότι πρόκειται πιθανότατα για μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο.

Πηγή: ethnos.gr

