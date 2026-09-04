ΔΕΘ 2026: «Κλείδωσε» το πακέτο των μέτρων - Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μειώσεις φόρων και μέτρο-έκπληξη

Οι τελευταίες πινελιές έχουν μπει και στόχος είναι ξεδιπλωθεί μια βεντάλια παρεμβάσεων, που θα είναι εστιασμένες στη μεσαία τάξη.

Ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Οι τελευταίες πινελιές έχουν μπει και στόχος είναι ξεδιπλωθεί μια βεντάλια παρεμβάσεων, που θα είναι εστιασμένες στη μεσαία τάξη.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που θα υλοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες αλλά και τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030, καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Η κυβέρνηση θέλει να «δουν όλοι οι πολίτες τον εαυτό τους» στις ανακοινώσεις που θα γίνουν, καθώς επενδύει σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ: Πού στοχεύει, τι περιλαμβάνει

Το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι εστιασμένο σε μεγάλες ομάδες και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Μισθωτοί: Κλειδωμένη θεωρείται η περαιτέρω αύξηση του κατωτάτου μισθού, που θα ξεπεράσει τον προεκλογικό στόχο των 950 ευρώ. Το βασικό σενάριο είναι να προσεγγίσει τα 970 ευρώ και να ξεπεράσει τα 1000 το 2028. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των αυξήσεων σε κατώτατο και μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, ενώ κλειδωμένη θεωρείται η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (κατά μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα).

Να σημειωθεί εδώ πως η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα επάνω και μια σειρά επιδομάτων (όπως το ανεργίας). Παράλληλα ανάλογη αύξηση θα δοθεί και στους δημόσιους υπάλληλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, για τους δημόσιους υπάλληλους εξετάζεται ένα μέτρο έκπληξη. Ειδικότερα εξετάζεται το να δοθεί ένα ποσό το 2027, όπως για παράδειγμα γίνεται με το επίδομα που παίρνουν μία φορά το χρόνο περίπου 1.6 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Αν και από την κυβέρνηση δεν θέλουν να μπουν στη συζήτηση για άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, δεν αποκλείεται η κίνηση αυτή να αποτελέσει ένα βήμα ώστε τα επόμενα χρόνια το ποσό αυτό να αυξάνεται και να φτάσει τελικά το ύψος ενός μισθού.

2. Συνταξιούχοι. Στους κερδισμένους θα είναι οι συνταξιούχοι καθώς έρχονται νέες αυξήσεις το 2027 ενώ οριστικό τέλος μπαίνει στην προσωπική διαφορά.

Επίσης, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του ποσού που δίνεται κάθε Νοέμβριο σε 1.87 εκατομμύρια δικαιούχους, εκ των οποίων πάνω από 1.6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι. Το ποσό αυτό έχει πάει στα 300 ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που εξετάζεται είναι να αυξηθεί περαιτέρω (για παράδειγμα να πάει στα 400 ευρώ ή να φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης και συγκεκριμένα στα 446,87 ευρώ).

Στο τραπέζι είναι και η αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων, με ελαστικοποίηση των κριτηρίων και μένει να φανεί αν τελικά αυτό θα προχωρήσει.

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα υπάρξει μια σειρά μέτρων και στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια με τις παρεμβάσεις να κοιτάνε προς τους συνεπείς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χθες «όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που ήρθαν για να μείνουν, τα POS, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι έλεγχοι, όλα όσα γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, σταδιακά, θα εξετάζεται η απομάκρυνση από τα τεκμήρια».

4. Αγρότες. Στο φορολογικό πεδίο αναμένεται να είναι εστιασμένες οι ανακοινώσεις που θα γίνουν για τους αγρότες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη.

Μέτρα για το στεγαστικό και το δημογραφικό

Στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση δύο σημαντικών θεμάτων: του στεγαστικού και του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες έρχονται πρόσθετες κινήσεις στο στεγαστικό πεδίο, με έμφαση να δίνεται σε κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξει και ένα τρίτο πρόγραμμα «Σπίτι Μου». Στο μέτωπο της αντιμετώπισης του δημογραφικού αναμένεται η ανακοίνωση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τις οικογένειες, με έμφαση να δίνεται σε όσους έχουν πάνω από δύο παιδιά.

Το «χαρτί» της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Από την κυβέρνηση θέλουν να φτάσουν στις κάλπες, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες περιπέτειες.

Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται πως οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν θα είναι κοστολογημένες και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Πηγή: ethnos.gr