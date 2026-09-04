Μαραθώνας: «Η μητέρα μου λέει ψέματα σε όλους» - Τι λέει ο εγγονός της 90χρονης που φέρεται να θάφτηκε σε κήπο από την κόρη της

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος της γυναίκας που η κόρη της, όπως ομολόγησε, έθαψε στην αυλή τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος της γυναίκας που η κόρη της, όπως ομολόγησε, έθαψε στην αυλή τους στον Μαραθώνα, για να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από τη μητέρα του για την υπόθεση.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

Το χρονικό

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχει χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη -η οποία έμενε σε στο σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της- δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Μετά από αυτή την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ευρύτερη έρευνα.

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν το πτώμα της ηλικιωμένης.

Η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στον κήπο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει τη σύλληψή της.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ethnos.gr