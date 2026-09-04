Φάκελος «Αλεξάνδρειο»: Οι άμεσες αλλαγές, η νέα κερκίδα και τα προπονητήρια

Όλα όσα αλλάζουν άμεσα στο Αλεξάνδρειο και θα είναι έτοιμα μέχρι το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι και εκείνα που… έρχονται.

Οι εργασίες στο Παλέ βρίσκονται εν εξελίξει και πραγματοποιούνται σε ταχείς ρυθμούς, με το γήπεδο να θυμίζει αυτή την περίοδο εργοτάξιο. Ωστόσο, οι προπονήσεις του Άρη συνεχίζονται εκεί κανονικά, παρά το γεγονός πως οι συνθήκες σε μία τέτοια κατάσταση παράλληλης ανακαίνισης και αναμόρφωσης του γηπέδου δεν είναι οι ιδανικότερες για την προετοιμασία της ομάδας.

Μια σειρά αλλαγών στο γήπεδο, για το οποίο στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του, θα είναι εμφανείς από τη νέα σεζόν, ενώ να σημειωθεί πως όλες οι εργασίες που τρέχουν στο Παλέ γίνονται αποκλειστικά με έξοδα της ΚΑΕ Άρης. Οι κυριότερες μετατροπές που είτε έχουν γίνει, είτε θα ολοκληρωθούν άμεσα είναι κάποιες από τις εξής:

Η νέα πτυσσόμενη κερκίδα 600-700 θέσεων (τύπου θύρα 13 στο ΟΑΚΑ), που αναμένεται να τοποθετηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου

Νέες και περισσότερες courtside seats (δίπλα στον αγωνιστικό χώρο)

Νέα καθίσματα στα επίσημα

Μεταφορά των δημοσιογραφικών θεωρείων πιο ψηλά για ενιαία κερκίδα φιλάθλων

Τοποθέτηση μίας επιπλέον σειράς θέσεων στο υψηλότερο σημείο της κερκίδας και περιμετρικά του γηπέδου

Τοποθέτηση LED φωτισμού περιμετρικά του θόλου στα πρότυπα του ΝΒΑ για βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων

Αναβάθμιση ηχητικών εγκαταστάσεων

Δημιουργία χώρου VIP Lounge

Κιτρινόμαυροι χρωματισμοί σε διάφορα σημεία του γηπέδου (π.χ. τοίχοι)

Πλήρης ανακαίνιση σε γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήριο, αποδυτήρια και μπουτίκ

Νέα γραφεία και χώροι διαιτητών

Υπάρχουν όμως και κομμάτια της μελέτης τόσο για το γήπεδο, όσο και για τον χώρο της Αγίας Φωτεινής (μπροστά από την είσοδο του Παλέ) και τα 4 στρέμματα που παραχωρούνται στον Άρη για την αξιοποίησή τους με τη δημιουργία του Sports & Wellbeing Park. Μερικά από αυτά, τα οποία θα γίνουν μελλοντικά με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2027, είναι τα εξής:

Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του Αλεξανδρείου

Τοποθέτηση νέου παρκέ στην κεντρική σάλα και παράλληλα υγρομόνωση της οροφής

Νέες μπασκέτες προδιαγραφών Euroleague (αναμένονται τον Ιανουάριο του 2027)

Μελέτη για να «κατέβει» το παρκέ και να κερδηθεί χώρος για νέες θέσεις φιλάθλων

Δύο προπονητήρια, κλειστά γήπεδα μπάσκετ, στην Αγία Φωτεινή

Νέα γραφεία για την ΚΑΕ στον χώρο της Αγίας Φωτεινής

Δημιουργία νέου χώρου πάρκινγκ

Μεταφορά του μουσείου του Άρη σε άλλο χώρο

Να σημειωθεί πως η ΚΑΕ Άρης έχει φροντίσει να μην… μείνουν στον δρόμο τα τμήματα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, που χρησιμοποιούν τον υπόγειο χώρο του Αλεξανδρείου. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΘ ο Άρης φρόντισε να βρεθεί ένας χώρος πλησίον του γηπέδου για να πραγματοποιούνται εκεί οι προπονήσεις της. Παράλληλα, στον χώρο της Αγίας Φωτεινής, που θα δοθεί στον Άρη, στεγάζεται τμήμα του ΤΕΦΑΑ. Και για αυτό η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μερίμνησε για να καλύψει το ενοίκιο του νέου χώρου του ΤΕΦΑΑ για δύο χρόνια.