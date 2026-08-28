Κιτρινόμαυρο «λίφτινγκ» στο Παλέ: Οι πρώτες αλλαγές και η νέα πτυσσόμενη κερκίδα (pics)

Σε ρυθμούς αλλαγών κινείται το Αλεξάνδρειο, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Γύρω από το κλειστό, η εικόνα παραπέμπει σε ένα μικρό εργοτάξιο, μαρτυρώντας πως οι εργασίες στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου εξελίσσονται σε κανονικούς πλέον ρυθμούς, ενώ παράλληλα η ομάδα πραγματοποιεί ανεμπόδιστα εκεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της.

Βασικότερη και πιο εμφανής αλλαγή θα είναι η νέα πτυσσόμενη κερκίδα, χωρητικότητας περίπου 700 θέσεων (στο πλαίσιο της συνολικής αύξησης κατά 1.000 θέσεις που είχε προαναγγελθεί), που θα βρίσκεται στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου. Εκεί, τα ειδικά συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ξεκινώντας με την αφαίρεση του παρκέ σε πρώτη φάση.

Στο κομμάτι της αισθητικής ανανέωσης, το κιτρινόμαυρο στοιχείο κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του. Στον χώρο του βοηθητικού γηπέδου, οι τοίχοι απέκτησαν μαύρο χρώμα. Παράλληλα, οι μέχρι πρότινος πορτοκαλί πόρτες του γηπέδου αντικαταστάθηκαν με κίτρινες, μια αλλαγή που εφαρμόστηκε και στην κεντρική είσοδο κάτω από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών του Άρη.

Ακόμα, στην κεντρική σάλα του Nick Galis Hall έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές παρεμβάσεις. Ο χώρος των δημοσιογραφικών θεωρείων στη θύρα 1 ξηλώθηκε προκειμένου να μεταφερθεί σε ψηλότερο σημείο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο για την τοποθέτηση καθισμάτων που θα φιλοξενήσουν τον κόσμο.

Σε άλλους χώρους, η εικόνα του γυμναστηρίου του Άρη, με την αίθουσα με τα βάρη έχει αλλάξει πλήρως, αποκτώντας πλέον μια πολύ πιο σύγχρονη και… κιτρινόμαυρη μορφή. Σημαντική αναβάθμιση και στο φυσιοθεραπευτήριο, στα αποδυτήρια, σε γραφεία, ενώ υπό ανακατασκευή βρίσκεται και η μπουτίκ.

Όλες αυτές οι εργασίες, που αναμένεται να κορυφωθούν μετά τις 8-9 Σεπτεμβρίου, όταν η ομάδα θα βρίσκεται στο εξωτερικό για φιλικά παιχνίδια, πραγματοποιούνται με έξοδα της ΚΑΕ Άρης. Όπως ακριβώς έχει προτείνει η ίδια να γίνει και με το νέο προπονητήριο και τη δημιουργία ενός σύγχρονου Sports & Wellbeing Park στην Αγία Φωτεινή, δίπλα από τo γήπεδο. Και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της οριστικής και επίσημης συμφωνίας που αναμένεται από την κυβέρνηση για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στους «κιτρινόμαυρους».