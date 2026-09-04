Έχασε τρία ματς πόιντ και έμεινε εκτός τρίτου γύρου η Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στον δεύτερο γύρο του US Open, αν και είχε ευκαιρίες να κλείσει τον αγώνα στο δεύτερο σετ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.35) ηττήθηκε με 1-6, 7-6(4), 6-2 από την 26χρονη Ουκρανή (Νο.58) σε 2 ώρες και 42 λεπτά και δεν μπόρεσε να περάσει στη φάση των «32» του αμερικανικού σλαμ για δεύτερη σερί χρονιά.

Η Μαρία ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια επιβλητική νίκη, όμως μετά από απώλεια τριών ματς πόιντ στο δεύτερο σετ, «κατέρρευσε» στο τρίτο και γνώρισε την οδυνηρή ήττα.

Ολοκληρώνει, λοιπόν, τη φετινή της σεζόν στα Grand Slams, με δύο τρίτους γύρους (Roland Garros, Wimbledon) και δύο δεύτερους (Australian Open, US Open).

Η Μαρία, λοιπόν, μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και έκανε ό,τι ήθελε στο court, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, η Σταροντούμπτσεβα βρήκε ρυθμό και πέτυχε το πρώτο της μπρέικ στον αγώνα, παίρνοντας κεφάλι με 3-1. Η Μαρία όχι μόνο πήρε το μπρέικ πίσω για να μειώσει σε 4-3, αλλά έσπασε και το επόμενο service game της αντιπάλου της (4-5), οπότε πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη.

Σε ένα δραματικό γκέιμ η 31χρονη Ελληνίδα έχασε τρία ματς πόιντ, δέχτηκε το μπρέικ και οι διαφορές λύθηκαν τελικά στο τάι μπρέικ, όπου η Ουκρανή ήταν ανώτερη και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο σετ η Σταροντούμπτσεβα εκμεταλλεύτηκε την κακή ψυχολογική κατάσταση της αντιπάλου της και πήρε μεγάλο προβάδισμα με 4-1. Η Μαρία έκανε την ύστατη προσπάθεια να ξαναμπεί στον αγώνα, αλλά έχασε δύο ευκαιρίες για μπρέικ και έμεινε πίσω με 5-1.

Μείωσε σε 5-2 και έμεινε προσωρινά στον αγώνα, αλλά η Σταροντούμπτσεβα κατάφερε να σφραγίσει την πρόκριση στο πρώτο ματς πόιντ, αν και άρχισε να λυγίζει σωματικά από τις κράμπες!

Θα παίξει για πρώτη φορά στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Μπόουθας-Ριμπάκινα.