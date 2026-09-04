Υπόθεση Έπσταϊν: Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου

Ο συνιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management ήταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του καταδικασμένου παιδόφιλου, γεγονός που οδήγησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προσπαθήσει να διαλευκάνει τη φύση των οικονομικών σχέσεών τους.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν, δεν προσήλθε σήμερα σε μια ένορκη ακρόαση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος αυτού.

Ο συνιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management ήταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που οδήγησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προσπαθήσει να διαλευκάνει τη φύση των οικονομικών σχέσεών τους.

Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης ακρόασης τον Ιούνιο, ο Μπλακ είχε παραδεχθεί πως είχε καταβάλει 158 εκατομμύρια δολάρια στον Τζέφρι Έπσταϊν για συμβουλές σε φορολογικά και περιουσιακά θέματα. Όμως, είχε διαβεβαιώσει πως δεν είχε καμία γνώση σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του χρηματιστή και αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών.

Εκείνη η ακρόαση είχε διακοπεί απότομα μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με συμφωνίες εμπιστευτικότητας που είχε συνάψει με γυναίκες.

Τότε, οι βουλευτές τον είχαν καλέσει εκ νέου να καταθέσει ενόρκως, με τη διαδικασία να καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς και να παραδώσει τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες. Ωστόσο, σήμερα δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω κλήτευση.

Αντιθέτως, ο Λίον Μπλακ προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αμφισβητήσει τα αιτήματα του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν «καμία σχέση» με τις εργασίες της επιτροπής.

«Η επιτροπή επιδίδεται σε μια αναζήτηση πληροφοριών και υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», κατήγγειλε η δικηγόρος του, Σούζαν Έστριχ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορεί τους βουλευτές ότι επιδιώκουν να πλήξουν τη φήμη του πελάτη της, αντί να αποκαλύψουν την αλήθεια.

Περισσότερες από δέκα γυναίκες, θύματα των σεξουαλικών επιθέσεων που διέπραξε ο Τζέφρι Έπσταϊν, απηύθυναν έκκληση αυτήν την εβδομάδα στον Λίον Μπλακ να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τις ίδιες, οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που σύναψε θα μπορούσαν να διαλευκάνουν τη φύση αυτών των σχέσεων με τον Έπσταϊν, όπως και με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος του χρηματιστή.

«Είναι θλιβερό που ο Λίον Μπλακ προτιμά να κρύβεται πίσω από μία νομική μάχη παρά να απαντά στα ερωτήματα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην επιτροπή, προσθέτοντας πως θα εξετάσει τα επόμενα βήματα σε αυτήν την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Δημοκρατικός βουλευτής της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, ζήτησε να κινηθεί διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου, εκτιμώντας ότι ο Λίον Μπλακ έχει πλέον αγνοήσει δύο κλητεύσεις του σώματος.

Πηγή: newsbomb.gr