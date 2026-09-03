Πέρκινς: «Από τις χειρότερες μεταγραφές στην ιστορία αυτή του Λέοναρντ»

Ο Κέντρικ Πέρκινς… δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας για τον Καουάι Λέοναρντ και τόνισε πως η μεταγραφή του στους Λος Άντζελες Κλίπερς είναι από τις χειρότερες στην ιστορία.

Το ΝΒΑ ολοκλήρωσε την έρευνά του για την υπόθεση της πληρωμής του Καουάι Λέοναρντ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Ο «Claw» τιμωρήθηκε με 700.000 δολάρια πρόστιμο, ενώ οι «Κλιπς» θα πρέπει να πληρώσουν 30 εκατομμύρια, ο Στιβ Μπόλμερ τιμωρήθηκε για έναν χρόνο και η ομάδα έχασε τα επόμενα πέντε first-round picks της.

Ο Κέντρικ Πέρκινς μίλησε για τα όσα έγιναν και χαρακτήρισε αυτή την μεταγραφή ως μία από τις χειρότερες στην ιστορία.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Get Up»:

«Ο Καουάι Λέοναρντ είναι από τις χειρότερες μεταγραφές free agent στην ιστορία του ΝΒΑ από όταν φόρεσε την φανέλα των Κλίπερς. Ήταν καταστροφή για τον οργανισμό».