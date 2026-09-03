Πέρκινς: «Από τις χειρότερες μεταγραφές στην ιστορία αυτή του Λέοναρντ»

Το ΝΒΑ ολοκλήρωσε την έρευνά του για την υπόθεση της πληρωμής του Καουάι Λέοναρντ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Ο «Claw» τιμωρήθηκε με 700.000 δολάρια πρόστιμο, ενώ οι «Κλιπς» θα πρέπει να πληρώσουν 30 εκατομμύρια, ο Στιβ Μπόλμερ τιμωρήθηκε για έναν χρόνο και η ομάδα έχασε τα επόμενα πέντε first-round picks της.
Ο Κέντρικ Πέρκινς μίλησε για τα όσα έγιναν και χαρακτήρισε αυτή την μεταγραφή ως μία από τις χειρότερες στην ιστορία.
Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Get Up»:
«Ο Καουάι Λέοναρντ είναι από τις χειρότερες μεταγραφές free agent στην ιστορία του ΝΒΑ από όταν φόρεσε την φανέλα των Κλίπερς. Ήταν καταστροφή για τον οργανισμό».