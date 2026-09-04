Κολωνός: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας – Η ζωή της ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή του Κολωνού

Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κολωνού, η Μαρία Κ., ηλικίας 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη (3/9) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Κ. έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος, έχει χάλκινα μαλλιά ξυρισμένα στο πλάι και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς με μπλε καλσόν και πράσινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πηγή: newsbomb.gr