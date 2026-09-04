Σύζυγος Γκραντ: «Η Αθήνα είναι το δεύτερο σπίτι μας»

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι έδωσε τις δικές της απαντήσεις στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο σύντροφος της στο video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «Preseason Behind The Scenes».

Ο Τζέριαν Γκραντ, όπως συνήθως, ήταν λιγομίλητος και έτσι η σύζυγός του, Έμιλι ανέλαβε δράση γεμίζοντας τα... κενά με μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Αναλυτικά οι απαντήσεις της Έμιλι Γκραντ:

Για τις καλοκαιρινές τους διακοπές: «Το καλοκαίρι ήταν φανταστικό! Τρεις γάμοι, πολλά Chicl-fil-a και αρκετό γκολφ, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον θείο Χουάντσο όταν επέστρεψε».

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση ο Γκραντ στις καλοκαιρινές του προπονήεις: «Ο Τζέριαν εστίασε στην αποθεραπεία και στην φροντίδα του κορμιού του. Στρέτσινγκ, κρύο μπάνιο, σάουνα. Μάλιστα, έβαλε και τα παιδιά να κάνουν στρέτσινγκ ώστε να καταλάβουν την αξία που έχει για το σώμα τους».

Για το αν νιώθουν την Αθήνα δεύτερο σπίτι τους: «Η Αθήνα είναι το δεύτερο σπίτι μας. Τα παιδιά πεθύμησαν τους φίλους τους, εμένα μου έλειψε η ρουτίνα μου και ο Τζέριαν είναι έτοιμος να αγωνιστεί».

Για το πώς νιώθει ο Γκραντ το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Ο Τζέριαν θα προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον κι αν βρίσκεται. Είναι νικητής και θα βρει κάθε τρόπο για να το πετύχει!».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο κόουτς. Έχουμε ακούσει μόνο καλά λόγια, οπότε ο Τζέριαν είναι πάντα πολύ ενθουσιασμένος όταν αγωνίζεται για έναν σπουδαίο προπονητή!».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Φυσικά είναι χαρούμενος που θα δει τον αδερφό του. Είναι μαζί αυτή τη στιγμή που πληκτρολογώ αυτό το κείμενο».