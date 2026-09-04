Ξεμούδιασμα για τον Παναθηναϊκό, αποκαλυπτήρια για τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι και τη Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα σε φιλικά παιχνίδια.

Το «τριφύλλι» θα ξεμουδιάσει, αφού θα δώσει το πρώτο ματς στην περίοδο της προετοιμασίας απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε μία αναμέτρηση που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν και να ενσωματώνονται στην προετοιμασία, αλλά δεν θα έχει φυσικά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, που είναι τραυματίες.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να βλέπουν για πρώτη φορά την ομάδα τους φέτος στο Cosmote Sport 4 (21:00).

Εκτός για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο «CRETE IBT 2026» θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός