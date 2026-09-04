Μεγάλο τεστ για τον Τσιτσιπά

H ώρα της αλήθειας για τον Στέφανο Τσιτσιπά: μπορεί να κάνει το τρία στα τρία στη Νέα Υόρκη και να περάσει για πρώτη φορά στη φάση των «16» του US Open.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο Grandstand, όχι πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9).

Θα προηγηθούν τα ματς Κόστγιουκ-Αλεξαντρόβα (18.00), Μεντβέντεφ-Ριντερκνές και Ναβάρο-Μούχοβα.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές, όλες σε σκληρή επιφάνεια, και το head to head είναι 2-2, με τον 24χρονο Τσέχο να έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με Μπεν Σέλτον ή Ντένις Σαποβάλοφ.

Συνεχίζουν την πορεία τους και οι Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ γίνεται και η πολυνααμενόμενη επιστροφή των αδερφών Γουίλιαμς στο διπλό.

Arthur Ashe Stadium (18:30)

Τζέσικα Πεγκούλα [3] – Λέιλα Φερνάντες [31]

Γιμπίνγκ Γου – Κάρλος Αλκαράθ [2]

(όχι πριν τις 02:00)

Σερένα Γουίλιαμς/Βίνους Γουίλιαμς – Τσαν/Τζόιντ [4]

Μπεν Σέλτον [8] – Ντένις Σαποβάλοφ

Louis Armstrong Stadium (18:00)

Αρίνα Σαμπαλένκα [1] – Καμίλα Ρακίμοβα

Αλεξάντερ Μπούμπλικ [15] – Τόμι Πολ [20]

(όχι πριν τις 02:00)

Βαλεντέν Βασερό [22] – Φράνσις Τιάφοου [11]

Ελίνα Σβιτολίνα [9] – Άννα Καλίνσκαγια [21]

Grandstand (18:00)

Μάρτα Κόστγιουκ [11] – Εκατερίνα Αλεξαντρόβα [18]

Ντανίλ Μεντβέντεφ [7] – Αρτούρ Ριντερκνές [26]

Έμα Ναβάρο [26] – Καρολίνα Μούχοβα [7]

(όχι πριν τις 00:00)

Γίρι Λεχέτσκα [18] – Στέφανος Τσιτσιπάς

Stadium 17 (18:00)

Τζάσμιν Παολίνι [19] – Σοράνα Κιρστέα [16]

Τέιλορ Τάουνσεντ – Ντιάνα Σνάιντερ [15]

Αν Λι [29] – Λίντα Νόσκοβα [6]

Άλεξ Μίκελσεν – Ντανιέλ Μέρδα

Court 11 (όχι πριν τις 23:00)

Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι [27] – Μαριάνο Ναβόνε