Μεγάλο τεστ για τον Τσιτσιπά

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο Grandstand, όχι πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9).
Θα προηγηθούν τα ματς Κόστγιουκ-Αλεξαντρόβα (18.00), Μεντβέντεφ-Ριντερκνές και Ναβάρο-Μούχοβα.
Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές, όλες σε σκληρή επιφάνεια, και το head to head είναι 2-2, με τον 24χρονο Τσέχο να έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους.
Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με Μπεν Σέλτον ή Ντένις Σαποβάλοφ.
Συνεχίζουν την πορεία τους και οι Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ γίνεται και η πολυνααμενόμενη επιστροφή των αδερφών Γουίλιαμς στο διπλό.
Arthur Ashe Stadium (18:30)
Τζέσικα Πεγκούλα [3] – Λέιλα Φερνάντες [31]
Γιμπίνγκ Γου – Κάρλος Αλκαράθ [2]
(όχι πριν τις 02:00)
Σερένα Γουίλιαμς/Βίνους Γουίλιαμς – Τσαν/Τζόιντ [4]
Μπεν Σέλτον [8] – Ντένις Σαποβάλοφ
Louis Armstrong Stadium (18:00)
Αρίνα Σαμπαλένκα [1] – Καμίλα Ρακίμοβα
Αλεξάντερ Μπούμπλικ [15] – Τόμι Πολ [20]
(όχι πριν τις 02:00)
Βαλεντέν Βασερό [22] – Φράνσις Τιάφοου [11]
Ελίνα Σβιτολίνα [9] – Άννα Καλίνσκαγια [21]
Grandstand (18:00)
Μάρτα Κόστγιουκ [11] – Εκατερίνα Αλεξαντρόβα [18]
Ντανίλ Μεντβέντεφ [7] – Αρτούρ Ριντερκνές [26]
Έμα Ναβάρο [26] – Καρολίνα Μούχοβα [7]
(όχι πριν τις 00:00)
Γίρι Λεχέτσκα [18] – Στέφανος Τσιτσιπάς
Stadium 17 (18:00)
Τζάσμιν Παολίνι [19] – Σοράνα Κιρστέα [16]
Τέιλορ Τάουνσεντ – Ντιάνα Σνάιντερ [15]
Αν Λι [29] – Λίντα Νόσκοβα [6]
Άλεξ Μίκελσεν – Ντανιέλ Μέρδα
Court 11 (όχι πριν τις 23:00)
Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι [27] – Μαριάνο Ναβόνε