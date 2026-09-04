Ο Καντέρ κατέθεσε αγωγή κατά των Σικάγο Σκάι

Ο Ενές Καντέρ κατέθεσε αγωγή κατά των Σικάγο Σκάι για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο στο παιχνίδι με τις Ιντιάνα Φίβερ.

Ο Τούρκος άσος είχε εμφανιστεί με μπλούζα που έγραφε «Γυναίκα, ουσιαστικό. Ενήλικη γυναίκα» και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης είχε επεισόδιο με τη Νατάσα Κλάουντ, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το γήπεδο.

Aναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή. Προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Σικάγο Σκάι, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία. Η μπλούζα μου έκανε αυτό που, όπως φαίνεται, δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το WNBA: να ορίσει τι είναι γυναίκα.

Καμία απειλή. Καμία βία. Μόνο βιολογία. Κι όμως, χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φιμώσετε γι’ αυτό. Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φιμωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου».