Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών 2026: Ξεκινάει η γιορτή στο Βερολίνο με τις ΗΠΑ να... κυνηγούν το 5Χ5

Η αποχώρηση της Άγια Γουίλσον την τελευταία στιγμή από το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών ​​δημιούργησε στον κόσμο μια αχτίδα ελπίδας ενάντια στις κυρίαρχες ΗΠΑ, καθώς η παγκόσμια διοργάνωση ξεκινά (4/9) στο Βερολίνο -και θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου-, με τις Αμερικανίδες να κυνηγούν έναν πέμπτο συνεχόμενο τίτλο.

Η τέσσερις φορές MVP του WNBA, Γουίλσον, αποχώρησε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διοργάνωση επικαλούμενη προβλήματα τραυματισμού.

«Δεν έχουμε χρόνο να ανησυχούμε για το ποιος δεν είναι εδώ. Πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα η προπονήτρια Κάρα Λόσον.

ΟΙ ΗΠΑ έχασαν επίσης λόγω τραυματισμών την γκαρντ των Φοίνιξ Μέρκιουτι Κέσλι Παλμ, αλλά εξακολουθούν να έχουν μια σειρά από «όπλα», συμπεριλαμβανομένης της δύο φορές MVP Μπρεάνα Στιουαρτ, της εξαιρετικής γκαρντ Κάλεχ Κόπερ και των νεαρών Πέιτζι Μπούκερς και Κέιτλιν Κλαρκ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος βελτιώνεται με ταχύ ρυθμό», δήλωσε η Λόσον. «Νομίζω ότι το βάθος αυτών των ρόστερ είναι πραγματικά ισχυρό. Νομίζω ότι θα είναι το πιο δύσκολο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχουμε κατακτήσει», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ξεκινούν την υπεράσπιση του τίτλου τους εναντίον της Κίνας στον 4ο όμιλο.

Η Γαλλία, η οποία έχασε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με διαφορά ενός πόντου στην έδρα της πριν από δύο χρόνια, διψάει περισσότερο για εκδίκηση, ενώ το Βέλγιο και η Ισπανία αναμένεται να παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες πορείες.



«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού είναι ο λόγος που έχουμε τόση αυτοπεποίθηση ενόψει της διοργάνωσης - λόγω αυτών που δείξαμε το 2024», δήλωσε η δυναμική Γαλλίδα Ντομινικ Μαλόνγκα στην ιστοσελίδα της FIBA.

Η 20χρονη σέντερ, μία από τις οκτώ παίκτριες του WNBA στο γαλλικό ρόστερ, καθιερώθηκε στο παγκόσμιο στερέωμα με μια δεύτερη σεζόν All-Star για τους Σιάτλ Στορμ και θα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στο Βερολίνο.

Η κορυφαία ομάδα του 2ου ομίλου, Γαλλία, παίζει πρώτα με την Ουγγαρία, ενώ το Βέλγιο ξεκινάει εναντίον της Τουρκίας στον 3ο όμιλο και η Ισπανία παίζει με τη Γερμανία στον 1ο όμιλο.

Οι όμιλοι:

1ος: Γερμανία, Ισπανία, Ιαπωνία, Μάλι

2ος: Γαλλία, Νιγηρία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία

3ος: Αυστραλία, Βέλγιο, Πουέρτο Ρίκο, Τουρκία

4ος: ΗΠΑ, Κίνα, Ιταλία, Τσεχία