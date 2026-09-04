Στο σημερινό Center Fox η νίκη με... ζόρι του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός που υποδέχθηκε Μπέιλι & το pregame της αγωνιστικής

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού υπό το βλέμμα του Ουναΐ και το ρεπορτάζ ενόψει 3ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα.