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Στο σημερινό Center Fox η νίκη με... ζόρι του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός που υποδέχθηκε Μπέιλι & το pregame της αγωνιστικής

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού υπό το βλέμμα του Ουναΐ και το ρεπορτάζ ενόψει 3ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα.
Στο σημερινό Center Fox η νίκη με... ζόρι του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός που υποδέχθηκε Μπέιλι & το pregame της αγωνιστικής