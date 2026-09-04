Καραλής και Ντουπλάντις ξανά αντιμέτωποι: Η μεγάλη μάχη των Βρυξελλών

Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν απόψε ένα ακόμη σπουδαίο κεφάλαιο στη φετινή μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές συναντώνται για 9η φορά μέσα στη χρονιά στον ανοιχτό στίβο, με τον τελικό του Diamond League να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μία ακόμη μάχη σε… δυσθεώρητα ύψη.

Το αγώνισμα του επί κοντώ έχει εξελιχθεί σε υπόθεση δύο πρωταγωνιστών. Ο Ντουπλάντις έχει ήδη περάσει φέτος τα 6.25μ., ενώ ο Καραλής έχει φτάσει στα 6.20μ., επιβεβαιώνοντας ότι πλέον βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ελίτ. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση έχει αρχίσει να θυμίζει μεγάλες μονομαχίες του παρελθόντος, όπως εκείνες του Σεργκέι Μπούμπκα με τον Μαξίμ Ταρασόφ, όταν οι κορυφαίοι του αγωνίσματος οδηγούσαν ο ένας τον άλλον σε ολοένα μεγαλύτερα ύψη.

Στο στάδιο King Baudouin, το υπάρχον ρεκόρ των 6.11μ. δεν μοιάζει πλέον αρκετό για να αποτυπώσει το επίπεδο των δύο αθλητών. Με δεδομένη τη φετινή τους αγωνιστική εικόνα, ακόμη και αυτή η επίδοση μπορεί να αποτελέσει απλώς ένα ενδιάμεσο εμπόδιο στη διεκδίκηση της νίκης.

Ο Καραλής, πάντως, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πόσο μικρές μπορεί να είναι οι διαφορές σε έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου:

«Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω. Πηδάς πάνω από 6 μέτρα και μπορεί να βγεις τέταρτος. Ο Μόντο με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ».

Από την άλλη πλευρά, ο Ντουπλάντις αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή έχει κάνει τον ανταγωνισμό πολύ πιο απαιτητικό. Ο Σουηδός σημείωσε:

«Με τον Καραλή σε αυτήν τη φόρμα, το διαμάντι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Ίσως χρειαστώ ρεκόρ για να κερδίσω».

Η συνολική παράδοση εξακολουθεί να είναι συντριπτικά υπέρ του Ντουπλάντις, με το μεταξύ τους σκορ να βρίσκεται στο 47-1. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δείχνει ότι η απόσταση έχει μειωθεί αισθητά. Ο Καραλής έχει εξελιχθεί στον αθλητή που μπορεί να ακολουθήσει τον Σουηδό στα μεγάλα ύψη και, κυρίως, να τον υποχρεώσει να αγωνιστεί στα όριά του.

Έτσι, ο αποψινός τελικός δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη στάση της Diamond League. Είναι ακόμη ένα τεστ για το κατά πόσο ο Καραλής μπορεί να μετατρέψει την κυριαρχία του Ντουπλάντις σε πραγματική μάχη για την πρώτη θέση.

Και ανεξάρτητα από το ποιος θα φύγει με το διαμάντι, οι δύο πρωταγωνιστές δείχνουν πως η μεταξύ τους σχέση παραμένει ιδιαίτερη. Ο Καραλής το εξέφρασε με τον δικό του τρόπο:

«Ό,τι και αν γίνει… μετά θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί μαζί».

Με το βλέμμα στο βάθρο ο Τεντόγλου!

Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους θα επιδιώξει να κερδίσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2022) το έπαθλο.

Με μόλις μία ήττα όλη τη θερινή σεζόν (στο Diamond League της Ρώμης) και εντυπωσιακή σταθερότητα στα άλματά του, ο Τεντόγλου μπαίνει ως το φαβορί στο μήκος, που θα αρχίσει την Παρασκευή 4/9, στις 19:38 ώρα Ελλάδας. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του (8,66μ.) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα. Οι καιρικές συνθήκες στη βελγική πρωτεύουσα -προβλέπεται βροχή και κρύο- δεν ευνοούν μεγάλες επιδόσεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η νίκη.

«Αυτή τη φορά ζητάω από τον Μίλτο να κερδίσει τον... Μίλτο. Παρακαλάω για καλό καιρό, καλές συνθήκες και λίγη τύχη. Οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, τεχνικά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι πλήρως αγωνιστικός. Αυτό που θέλω είναι ο Μίλτος να νικήσει τον Μίλτο. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει», δήλωσε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, και συνέχισε: «Ο Μίλτος έχει μια φοβερή σειρά αγώνων. Ο Πάουελ, για παράδειγμα, δεν είχε τέτοια σειρά αγώνων και δεν είχε τόσο μεγάλα άλματα στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο μέσος όρος των επιδόσεων του Μίλτου είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ. Αυτό σημαίνει πως ένας τέτοιος αθλητής σαν τον Μίλτο μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ ακόμη και στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ο καιρός που βλέπω για τις Βρυξέλλες δεν είναι ο ιδανικός. Με κρύο και βροχή, δεν μπορείς να περιμένεις μεγάλο ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη (σ.σ. όπου διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα η νέα διοργάνωση της World Athletics, το Ultimate Championship) συνήθως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές».

Αντίπαλοι του Τεντόγλου θα είναι ο περσινός νικητής, Σιμόν Εχάμερ από την Ελβετία, οι Τζαμαϊκανοί Τατζέι Γκέιλ και Γουέιν Πίνοκ, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο Κουβανός Χόρχε Οντελίν και ο Βέλγος Γιάνι Σάμπσον (μετέχει με wild card). Μεγάλος απών από το μήκος θα είναι ο τραυματίας Ματέο Φουρλάνι.